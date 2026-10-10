Die 10 wertvollsten Fußballer der Welt bekannt gegeben

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Die 10 wertvollsten Fußballer der Welt bekannt gegeben

Das auf die Bewertung von Marktpreisen spezialisierte Portal „Transfermarkt“ hat sein Ranking der wertvollsten Fußballer der Welt aktualisiert. Demnach teilen sich Erling Haaland, Stürmer von „Manchester City“,und Lamine Yamal, Flügelspieler des „FC Barcelona“, den ersten Platz. Dies berichtete Goal.

In der aktualisierten Liste wird der Marktwert beider Spieler auf 220 Millionen Euro geschätzt. Kylian Mbappé, Stürmer von „Real Madrid“, belegt mit 200 Millionen Euro den dritten Platz.

Die 10 wertvollsten Fußballer im „Transfermarkt“-Ranking:

  1. Lamine Yamal (FC Barcelona) — 220 Millionen Euro;

  2. Erling Haaland (Manchester City) — 220 Millionen Euro;

  3. Kylian Mbappé (Real Madrid) — 200 Millionen Euro;

  4. Michael Olise (FC Bayern München) — 180 Millionen Euro;

  5. Jude Bellingham (Real Madrid) — 160 Millionen Euro;

  6. Pedri (FC Barcelona) — 150 Millionen Euro;

  7. João Neves (Paris Saint-Germain) — 140 Millionen Euro;

  8. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) — 140 Millionen Euro;

  9. Vitinha (Paris Saint-Germain) — 140 Millionen Euro;

  10. Vinícius Júnior (Real Madrid) — 130 Millionen Euro.

Im Ranking sind die Vereine „Real Madrid“ und „Paris Saint-Germain“ mit jeweils drei Spielern vertreten. Vom „FC Barcelona“ sind zwei Spieler, von „Manchester City“ und dem „FC Bayern München“ jeweils ein Spieler in den Top Ten gelistet.

Eine bemerkenswerte Änderung in der Liste ist der gestiegene Marktwert von Michael Olise. Der Wert des französischen Fußballers stieg bei der letzten Aktualisierung um 10 Millionen Euro auf 180 Millionen Euro. Im Oktober 2025 lag sein Wert noch bei 130 Millionen Euro.

Der Marktwert des brasilianischen Stürmers von „Real Madrid“, Vinícius Júnior, sank hingegen um 10 Millionen Euro auf 130 Millionen Euro. Dennoch bleibt er unter den zehn wertvollsten Fußballern der Welt. Im Jahr 2024 hatte der Wert des Spielers noch 200 Millionen Euro erreicht.

Es ist anzumerken, dass die von „Transfermarkt“ genannten Summen die geschätzten Marktwerte der Spieler darstellen. Es handelt sich nicht um die tatsächlichen Ablösesummen bei Transfers zwischen den Vereinen.

TransfermarktErling HaalandLamine YamalKylian MbappéFußball
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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