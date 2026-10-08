Warum der französische Star den Zorn des Trainerstabs auf sich zog

Im Lager von Real Madrid hat sich die interne Atmosphäre zwischen Cheftrainer José Mourinho und dem größten Star der Mannschaft, Kylian Mbappé, deutlich verschlechtert. Nach der Rückkehr des Stürmers aus dem Trainingslager der französischen Nationalmannschaft mit einer Verletzung kam es hinter verschlossenen Türen zu einem sehr ernsten und hitzigen Vier-Augen-Gespräch zwischen ihm und dem erfahrenen portugiesischen Taktiker.

Berichten spanischer Medien zufolge ist der Trainerstab der „Königlichen“ zutiefst besorgt über die sportliche Disziplin und das Verhalten des französischen Stars außerhalb des Platzes.

Beginn des Konflikts: Streit in der Nationalmannschaft und Verletzung

Während der Länderspielreise mit der UEFA Nations League spitzten sich die Ereignisse nach dem ersten Spiel gegen die Türkei zu:

Vorzeitige Abreise: Mbappé verließ das Team aufgrund einer während des Spiels erlittenen Verletzung vorzeitig und kehrte zur Rehabilitation nach Madrid zurück;

Unmut des Vereins: Die Führung von Real Madrid und der Trainerstab waren unzufrieden damit, dass der Spieler seinen Genesungsprozess nicht ernst nahm, die medizinischen Vorgaben nicht vollständig erfüllte und sich abseits des Platzes unprofessionell verhielt.

Das Gespräch hinter verschlossenen Türen: „In der Presse schütze ich dich, aber...“

Madrid Universal berichtete unter Berufung auf die bekannte Sendung El Chiringuito über die Details des geheimen Gesprächs innerhalb des Vereins:

Offener Protest: José Mourinho rief Mbappé zu sich und konfrontierte ihn direkt mit scharfer Kritik an seiner Verantwortungslosigkeit und mangelnden Disziplin;

Strenge Warnung: Der portugiesische „The Special One“ stellte dem Stürmerstar kompromisslos seine Anforderungen: „In der Öffentlichkeit werde ich dich verteidigen, aber hier drinnen nicht“, setzte er den Schlusspunkt.

Prüfstein: Wichtiges Spiel gegen Villarreal

Vor dem Hintergrund der internen Spannungen steht den Madrilenen in La Liga eine schwere Prüfung bevor:

8. Spieltag: Real Madrid empfängt am 10. Oktober im Rahmen des achten Spieltags der spanischen Meisterschaft einen gefährlichen Gegner — den FC Villarreal;

Mbappés Status: Vor dieser Begegnung steht die Frage, ob Kylian Mbappéin den Kader berufen wird und wie die Stimmung im Team sein wird, im Fokus der weltweiten Fußballöffentlichkeit.

Mourinhos konsequente Haltung hat erneut gezeigt, dass das Wohl des Teams und die Disziplin über dem Status jedes Stars stehen. Die Reaktion des französischen Stars auf diese Zurechtweisung wird zweifellos direkten Einfluss auf die kommenden Spiele von Real Madrid in dieser Saison haben.