Fazit vor dem Spiel gegen Valencia: Was fordert José Mourinho von seinem Team?

Real Madrids Cheftrainer José Mourinho analysierte die aktuelle Spielweise seiner Mannschaft und machte deutlich, an welchen Aspekten die Spieler dringend arbeiten müssen.

Laut der Zeitung Marca betonte der erfahrene Fachmann nachdrücklich, dass es notwendig sei, den Konzentrationsverlust in den Anfangsminuten und die daraus resultierenden schwierigen Comeback-Versuche zu beenden.

„Die Fehler von Santander dürfen sich nicht wiederholen“

José Mourinho unterstrich, wie wichtig es sei, die Spiele von der ersten Minute an zu kontrollieren und dem Gegner nicht die Initiative zu überlassen:

Frühe Dominanz: „Der beste Weg ist, das Spiel von Beginn an voll unter Kontrolle zu haben und sich einen Vorsprung zu erarbeiten, anstatt später gezwungen zu sein, das Ergebnis zu retten“, sagte der Trainer.

Lehren aus negativen Erfahrungen: Er verwies auf vergangene Spiele: „Zum Beispiel die Situation in Santander: Zur Halbzeit stand es 0:3. Natürlich ist es aus Sicht der mannschaftlichen Moral positiv, das Ergebnis teilweise oder ganz zu drehen, aber es gibt auch eine ernsthafte negative Seite dabei.“

Geforderte Konstanz: „In solchen Situationen sind das Selbstvertrauen, starke Spieler auf der Bank, der Kampfgeist des Teams und das Bewusstsein, für welchen großen Verein man spielt, sehr wichtig. Es gibt jedoch einen weiteren Aspekt, an dem wir arbeiten müssen: Wir müssen von Beginn an eine stabilere und fehlerfreie Leistung zeigen.“

Harter Test im Mestalla: Das Duell gegen Valencia

Für Mourinhos Schützlinge kommt die Gelegenheit, diese Mängel zu beheben, sehr schnell: