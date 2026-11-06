Fazit vor dem Spiel gegen Valencia: Was fordert José Mourinho von seinem Team?

·3·Sport
Fazit vor dem Spiel gegen Valencia: Was fordert José Mourinho von seinem Team?

Real Madrids Cheftrainer José Mourinho analysierte die aktuelle Spielweise seiner Mannschaft und machte deutlich, an welchen Aspekten die Spieler dringend arbeiten müssen.

Laut der Zeitung Marca betonte der erfahrene Fachmann nachdrücklich, dass es notwendig sei, den Konzentrationsverlust in den Anfangsminuten und die daraus resultierenden schwierigen Comeback-Versuche zu beenden.

„Die Fehler von Santander dürfen sich nicht wiederholen“

José Mourinho unterstrich, wie wichtig es sei, die Spiele von der ersten Minute an zu kontrollieren und dem Gegner nicht die Initiative zu überlassen:

  • Frühe Dominanz: „Der beste Weg ist, das Spiel von Beginn an voll unter Kontrolle zu haben und sich einen Vorsprung zu erarbeiten, anstatt später gezwungen zu sein, das Ergebnis zu retten“, sagte der Trainer.

  • Lehren aus negativen Erfahrungen: Er verwies auf vergangene Spiele: „Zum Beispiel die Situation in Santander: Zur Halbzeit stand es 0:3. Natürlich ist es aus Sicht der mannschaftlichen Moral positiv, das Ergebnis teilweise oder ganz zu drehen, aber es gibt auch eine ernsthafte negative Seite dabei.“

  • Geforderte Konstanz: „In solchen Situationen sind das Selbstvertrauen, starke Spieler auf der Bank, der Kampfgeist des Teams und das Bewusstsein, für welchen großen Verein man spielt, sehr wichtig. Es gibt jedoch einen weiteren Aspekt, an dem wir arbeiten müssen: Wir müssen von Beginn an eine stabilere und fehlerfreie Leistung zeigen.“

Harter Test im Mestalla: Das Duell gegen Valencia

Für Mourinhos Schützlinge kommt die Gelegenheit, diese Mängel zu beheben, sehr schnell:

  • Datum des wichtigen Spiels: Die „Königlichen“ bestreiten ihr nächstes offizielles Spiel in der La Liga am 7. November auswärts gegen Valencia.

  • Auswärtsdruck: Das intensive Aufeinandertreffen im Stadion Mestalla wird ein echter Test für die Konzentration und die mentale Vorbereitung von Real zu Spielbeginn sein.

Real MadridJosé MourinhoLa LigaValenciaFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Athletic zeigt Charakter im Basken-Derby, Valencia sorgt für eine SensationAthletic zeigt Charakter im Basken-Derby, Valencia sorgt für eine Sensation2 November 07:16Trent oder Dumfries? Wer besetzt die rechte Außenbahn bei Real Madrid?Trent oder Dumfries? Wer besetzt die rechte Außenbahn bei Real Madrid?10 Oktober 13:58Kylian Mbappe wird für den Clásico geschontKylian Mbappe wird für den Clásico geschont2 Oktober 11:51Die Formel für das „absolute Vertrauen“ in Madrid: Mbappé ist zu Mourinhos wichtigster Waffe gewordenDie Formel für das „absolute Vertrauen“ in Madrid: Mbappé ist zu Mourinhos wichtigster Waffe geworden23 September 19:48José Mourinho enthüllt seine Emotionen an der Seitenlinie und seinen EntwicklungsplanJosé Mourinho enthüllt seine Emotionen an der Seitenlinie und seinen Entwicklungsplan13 September 17:43Real Madrid besiegt Rayo Vallecano deutlich dank Doppelpack von Kylian MbappéReal Madrid besiegt Rayo Vallecano deutlich dank Doppelpack von Kylian Mbappé13 September 03:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer