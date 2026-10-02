Kylian Mbappe wird für den Clásico geschont

Der Stürmer von Real Madrid, Kylian Mbappe, könnte aufgrund einer Knieverletzung für einige Zeit ausfallen. Cheftrainer José Mourinho hat beschlossen, kein Risiko einzugehen, um sicherzustellen, dass der französische Star vollständig genesen kann, weshalb sich seine Rückkehr auf das Spielfeld voraussichtlich verzögern wird. Dies berichtet Goal.com berichtet. laut

Wie Goal.com berichtet, konnte Kylian Mbappe, der seit Saisonbeginn in fantastischer Form spielt, bereits in den bisherigen La-Liga-Spielen glänzen. Mit 7 Toren und 2 Vorlagen ist er der beste Torschütze des Teams. Seine beeindruckende Serie wurde jedoch durch die Länderspielpause unterbrochen.

Der Stürmer, der im harten Spiel der französischen Nationalmannschaft gegen die Türkei den Siegtreffer erzielte, zog sich eine Knieverletzung zu und musste das Trainingslager vorzeitig verlassen. Er kehrte sofort nach Madrid zurück und begann unter der Aufsicht der medizinischen Abteilung des Vereins mit einem Rehabilitationsprogramm.

Vorsichtiger Ansatz und Genesungsprozess

Erste medizinische Prognosen deuteten darauf hin, dass ein bis zwei Wochen für seine Genesung ausreichen würden, was die Fans beruhigte. Dennoch ist Cheftrainer José Mourinho vorsichtig, seinen Leistungsträger zu früh einzusetzen, um die Verletzung nicht zu verschlimmern. Laut Informationen der Zeitung AS plant der erfahrene Trainer ernsthaft, den Spieler für das Ligaspiel gegen Villarreal am 10. Oktober zu schonen.

Der medizinische Stab des Vereins hat fest beschlossen, Kylian Mbappe erst dann wieder in offiziellen Spielen einzusetzen, wenn das Gewebe vollständig verheilt ist und er sich beschwerdefrei fühlt. Das Trainerteam sieht es als Priorität an, die Schnelligkeit und Torgefahr des Spielers für die wichtigsten und prestigeträchtigsten Duelle der Saison zu bewahren.

Das große Duell gegen Barcelona

Alle Aufmerksamkeit gilt dem berühmten Clásico gegen den Erzrivalen FC Barcelona, der am 25. Oktober stattfindet. Mourinho möchte sicherstellen, dass seine wichtigste Offensivwaffe für dieses entscheidende Spiel in Topform ist.

Das Trainerteam ist der Ansicht, dass es keinen Grund gibt, in Spielen gegen weniger gefährliche Gegner Risiken einzugehen. Daher wird es als strategisch wichtiger Schritt für den Verein angesehen, Kylian Mbappe nicht zu überstürzt zurückzubringen, sondern ihn für die entscheidende Phase der Saison vollständig fit zu haben.