Lionel Messis letztes Abschiedsspiel im Trikot der Nationalmannschaft war zwar ein wahres Fest auf dem Platz, doch in den Katakomben kam es nach dem Schlusspfiff zu unerwarteten Spannungen. Gernot Rohr, der Nationaltrainer von Benin, der gegen Argentinien antrat, äußerte offen seine Enttäuschung über das Verhalten der Gegenseite und die übertriebene Strenge des Sicherheitspersonals.

Die afrikanischen Spieler hatten gehofft, Trikots mit den Weltstars, insbesondere mit Messi, zu tauschen und Erinnerungsfotos zu machen, doch dieser Wunsch blieb ihnen verwehrt.

«Nicht einmal in den Flur gelassen»: Einschränkungen im Stadion

Der Trainer von Benin äußerte seine Beschwerden über die Situation nach Spielende:

Strenge Barriere: Nach dem Spiel ließen die Sicherheitskräfte des Stadions die Spieler aus Benin nicht einmal in die Nähe des Bereichs, in dem sich die argentinische Kabine befand;

Kein Trikottausch: «Wir wollten unbedingt unsere Trikots mit den Gegnern tauschen. Unsere Spieler haben hoffnungsvoll gewartet und versucht, eine Einigung zu erzielen, aber alle unsere Bemühungen waren vergeblich», beklagte sich Gernot Rohr;

Keine Chance auf Fotos: Selbst an diesem historischen Tag Lionel Messi war es ihnen nicht gestattet, auch nur ein einziges Erinnerungsfoto zu machen.

Eine halbe Stunde Wartezeit mit Lionel Scaloni

Um die Situation zu entschärfen, sah sich Gernot Rohr gezwungen, sich an den argentinischen Trainer Lionel Scaloni zu wenden:

Ein Andenken von 2018: Rohr übergab Scaloni ein wertvolles Trikot, das Messi bei der Weltmeisterschaft 2018 (nach dem Spiel gegen Nigeria) signiert hatte;

Erneutes Autogramm: Scaloni nahm das Trikot mit hinein, ließ es erneut von Messi unterschreiben und brachte es dem Trainer von Benin zurück;

Geduld des Trainers: «Ich musste eine halbe Stunde warten. Das ist für mich kein Problem, aber es ist schade, dass unsere Jungs mit leeren Händen nach Hause gehen mussten», fügte der Trainer hinzu.

Triumph auf dem Platz und Kälte hinter den Kulissen

Zur Information: Die argentinische Nationalmannschaft gewann das Spiel gegen Benin souverän mit 3:0. Messi, der eine glanzvolle Vorstellung bot, erzielte ein Tor, bereitete zwei weitere vor und verabschiedete sich gebührend von seinem Nationalteam.

Doch dieser feierliche Abschied des legendären Kapitäns wird den Spielern der gegnerischen Mannschaft aufgrund der organisatorischen Umstände in eher unangenehmer und kühler Erinnerung bleiben.