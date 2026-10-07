Beninische Spieler überreichen Lionel Messi ungewöhnliche Geschenke beim Abschiedsspiel

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Beninische Spieler überreichen Lionel Messi ungewöhnliche Geschenke beim Abschiedsspiel

Im berühmten Estadio Monumental in Buenos Aires fand einer der emotionalsten Abende in der Geschichte des Weltfußballs statt. Der 39-jährige Kapitän Lionel Messibestritt sein letztes Abschiedsspiel für die argentinische Nationalmannschaft, das nicht nur durch einen glanzvollen Sieg auf dem Platz, sondern auch durch den großen Respekt der gegnerischen Mannschaft aus Benin in Erinnerung bleiben wird.

Die Gäste vom afrikanischen Kontinent verwandelten den Moment des Abschieds des legendären Kapitäns von der Nationalmannschaft in ein wahres Fest, indem sie bei der Zeremonie vor dem Spiel ungewöhnliche Geschenke überreichten.

Mehr als nur ein Wimpel: Was haben die Beniner Messi überreicht?

Normalerweise tauschen die Kapitäne beider Mannschaften vor Spielbeginn traditionelle Wimpel aus. Doch der Anführer der beninischen Nationalmannschaft, Sessi D'Almeyda änderte das Protokoll diesmal komplett:

  • Symbolische Statue aus Benin: Messi erhielt eine spezielle Gedenkstatue, die die nationale Kultur und die antike Kunst dieses afrikanischen Staates repräsentiert;

  • Respekt-Rose und spezielles Sweatshirt: Dem Kapitän wurden ein lebender Rosenzweig sowie ein exklusives Sweatshirt mit dem offiziellen Logo der beninischen Nationalmannschaft überreicht;

  • Glückwunschschreiben im Namen der Delegation: Die Delegation der Gäste überreichte dem argentinischen Star feierlich einen offiziellen Brief, in dem sie ihm für seinen unvergleichlichen Beitrag zur Entwicklung des Fußballs dankte.

3:0 im «Monumental»: Ein Tor, zwei Assists und ein perfekter Abschied

In der Begegnung auf dem Platz bescherte Argentinien seinem Kapitän einen würdigen Sieg:

  • Eröffnung des Spielstands und Fortsetzung: Für die Gastgeber trafen Verteidiger Nicolás Otamendi sowie das junge Talent Nicolás Paz ins gegnerische Tor;

  • Messis Gala-Auftritt: Der Hauptdarsteller des Abends, Lionel Messi verwandelte nicht nur eiskalt einen Elfmeter, sondern lieferte auch zwei Assists für die Tore seiner Teamkollegen;

  • Endstand: Das Spiel endete mit einem souveränen 3:0-Sieg für Argentinien.

Das Ende einer Legende mit 208 Spielen: Absolute Geschichte in Zahlen

Mit dieser Begegnung hat Lionel Messi die höchsten statistischen Werte in der Geschichte der argentinischen Nationalmannschaft offiziell besiegelt:

  • 208 offizielle und Freundschaftsspiele;

  • 126 Tore;

  • 70 Torvorlagen.

Damit wurde die 21-jährige großartige Reise, die 2005 begann, unter dem Applaus der Gegner, der Begeisterung der Tribünen und einem weiteren Sieg offiziell beendet.

Lionel MessiArgentinische NationalmannschaftBeninische NationalmannschaftEstadio MonumentalFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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