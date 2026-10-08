Millionen unterstützen ihn, doch seine Teamkollegen reagieren nicht auf Ronaldos kontroversen Post

Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft Cristiano Ronaldo und die Atmosphäre innerhalb des Teams hat sich nach dem offenen Konflikt mit Cheftrainer Jorge Jesus weiter verschlechtert. Während der aufsehenerregende Auszug des 41-jährigen Stürmers aus dem Trainingslager und sein Social-Media-Statement weltweit von Millionen Menschen unterstützt werden, haben die Spieler der portugiesischen Nationalmannschaft in dieser Situation ein eisiges Schweigen bewahrt.

Portugals einflussreiche Sportzeitung A Bola hat diesen Aspekt hervorgehoben, der zeigt, dass die Verbindung zwischen dem ehemaligen Kapitän und seinen Teamkollegen in der Umkleidekabine zerrissen ist.

Vollständiges Schweigen: „Kein Like, kein Kommentar“

Die Untersuchung und Analyse der Zeitung enthüllte ein unerwartetes Bild in der Kabine:

Kalte Reaktion der Teamkollegen: Keiner der Spieler der portugiesischen Nationalmannschaft hat den Beitrag von Ronaldo, in dem er die Gründe für seinen Abschied aus dem Team darlegte, geliked oder kommentiert;

Auf der Seite des Trainers: Analysten führen dieses neutrale und vorsichtige Verhalten der Spieler auf den Wunsch zurück, sich nicht gegen die Entscheidungen von Cheftrainer Jorge Jesus zu stellen und ihren eigenen Platz im Team nicht zu gefährden;

Gefahr der Isolation: Cristiano, der jahrelang der unbestrittene Anführer der Nationalmannschaft war, blieb in den schwierigsten Momenten für ihn innerhalb des Teams isoliert.

Chronik des Konflikts: Das Spiel am 27. September und gebrochene Versprechen

Die wahren Gründe für den eskalierten Streit zwischen Cristiano und dem Cheftrainer entwickelten sich wie folgt:

Spiel gegen Norwegen: Im Spiel gegen Norwegen am 27. September traf Jorge Jesus die Entscheidung, den 41-jährigen Stürmer nicht einzusetzen;

Verlassen des Lagers: Ronaldo, verärgert über diese Entscheidung des Trainers, verließ umgehend das Quartier der Nationalmannschaft und reiste freiwillig ab;

„Versprechen gebrochen“: Kurz darauf gab Cristiano eine offizielle Erklärung ab und beschuldigte Jesus, gegenseitige Absprachen gebrochen zu haben. Der Spieler betonte, dass der Trainer auf der Pressekonferenz völlig andere Dinge öffentlich gemacht habe, als in einem persönlichen Gespräch vereinbart worden waren.

Fan-Rekord: Die globale Fangemeinde steht hinter der Legende

Obwohl seine Teamkollegen in der Nationalmannschaft es vorzogen zu schweigen, haben ihn die Fans weltweit nicht im Stich gelassen:

Explosion auf Instagram: Der auf Ronaldos Seite veröffentlichte Beitrag erhielt in kürzester Zeit über 18 Millionen Likes und mehr als 62.000 Kommentare; gesammelt;

Facebook-Aktivität: Auch auf der Plattform Facebook gab es zu diesem Statement über 1,5 Millionen Reaktionen und fast 62.000 Meinungsäußerungen; hinterlassen;

Gespaltene Fans: In Tausenden von Kommentaren in den sozialen Medien verurteilt die eine Seite den Trainer dafür, dass er die großen Verdienste von Cristiano nicht respektiert hat, während die andere Seite daran erinnert, dass die Teamdisziplin über dem Status jedes Stars stehen muss.

Dass die wohl letzten Schritte von Cristiano Ronaldo im Nationaltrikot, der zu einer Ikone des portugiesischen Fußballs geworden ist, in einer solch kühlen und kontroversen Atmosphäre stattfinden, wird von Experten und Fans mit tiefem Bedauern beobachtet.