Eine große Ära geht zu Ende: Cristiano Ronaldo verabschiedet sich aus der portugiesischen Nationalmannschaft

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Eine große Ära geht zu Ende: Cristiano Ronaldo verabschiedet sich aus der portugiesischen Nationalmannschaft

Eine der größten Persönlichkeiten in der Geschichte des Weltfußballs Cristiano Ronaldo hat offiziell seinen Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft bekannt gegeben. Am 5. November 2026 verkündete der Star-Fußballer in einer speziellen Videobotschaft auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen das Ende seiner glorreichen 23-jährigen Karriere im Nationalteam.

Diese unerwartete und historische Entscheidung hat nicht nur die portugiesischen Fans, sondern die gesamte Weltfußball-Gemeinschaft erschüttert.

Grund für den Rücktritt: Gespräch mit Jesus und dem Verband

Die Entscheidung des Fußballstars kam nicht von ungefähr:

  • Abreise aus dem Trainingslager und Gespräch: Wie bekannt wurde, verließ Cristiano das Trainingslager der Nationalmannschaft nach der Pressekonferenz von Nationaltrainer Jorge Jesus und einem wichtigen Gespräch mit dem Präsidenten des portugiesischen Fußballverbandes, Pedro Proença.

  • Entscheidungsfindung: Genau nach diesen Verhandlungen und Diskussionen kam der Spieler zu dem endgültigen Entschluss, seine internationale Karriere zu beenden und Platz für die neue Generation zu machen.

Der größte Rekordhalter der Geschichte: 234 Spiele und 146 Tore

Cristiano Ronaldo stellte im Trikot der Nationalmannschaft nicht nur für sein Land, sondern weltweit absolute Rekorde auf:

  • Weltrekorde: Ronaldo absolvierte im Trikot Portugals insgesamt 234 Länderspiele und erzielte dabei 146 Tore – dies gilt als absoluter und unübertroffener Weltrekord in der Geschichte der Nationalmannschaften.

  • 23 Jahre Treue: Sein Debüt in der Nationalmannschaft gab er im August 2003, und seine Karriere erstreckte sich über mehr als 23 Jahre.

Errungene Siege und Trophäen

Unter Ronaldos Kapitänsbinde gewann Portugal seine ersten großen internationalen Titel in der Geschichte:

  • Europameisterschaft (Euro 2016): Bei der Europameisterschaft in Frankreich gewann das Team zum ersten Mal in der Geschichte die Goldmedaille.

  • Zweifacher Triumph in der Nations League: Zudem hob er 2019 und 2025 den Pokal der UEFA Nations League in die Höhe und machte sein Team zum Besten des Kontinents.

Mit dem Abschied von Cristiano Ronaldo endet eine goldene Ära im portugiesischen Fußball, doch sein Name und sein großes Vermächtnis bleiben für immer in den Geschichtsbüchern verankert.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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