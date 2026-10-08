Ist der WBO-Gürtel in Gefahr? Der russische Weltmeister Dmitry Bivol kehrt in den Ring zurück

Die langwierigen Verhandlungen über den nächsten Kampf des unangefochtenen Weltmeisters im Halbschwergewicht, Dmitry Bivol, wurden erfolgreich abgeschlossen. Der bekannte britische Boxer Callum Smith, Inhaber des WBO-Interimstitels und Pflichtherausforderer für den vollen Weltmeistertitel, hat alle offiziellen Vertragsdokumente unterzeichnet.

Dieser kompromisslose Kampf im Profiboxen ist in der russischen Stadt Jekaterinburg geplant.

«Verhandlungen abgeschlossen»: Offizielle Stellungnahme der Organisatoren

German Titov, Generaldirektor der Promotion-Firma «RCC Boxing Promotions», gab alle Details zu diesem Titelkampf bekannt:

Unterzeichnete Vereinbarung: «Heute haben wir die langwierigen und komplexen Verhandlungen mit dem Team von Callum Smith abgeschlossen. Alle notwendigen Dokumente für die Organisation des Kampfes gegen Dmitry Bivol wurden offiziell unterzeichnet», erklärte Titov.

Festgelegtes Datum: Als genaues Datum für den Titelkampf wurde der 12. Dezember festgelegt.

Bestätigung durch internationale Organisationen: Derzeit werden die abschließenden technischen Bestätigungen der WBO, WBA, IBF sowie der renommierten Organisation «The Ring» erwartet, um den Kampf vollständig zu formalisieren. Danach wird der große Boxabend offiziell angekündigt.

Bivols Siegesserie in Jekaterinburg

Shows, die von «RCC Boxing Promotions» organisiert werden, sind für Dmitry Bivol kein Neuland. Der russische Faustkämpfer stand unter der Flagge dieses Promoters bereits zweimal im Ring:

Test im Jahr 2021: Im Jahr 2021 verteidigte er erfolgreich seinen WBA-Weltmeistertitel in einem schwierigen Kampf gegen Umar Salamov.

Triumph in der «UGMK-Arena»: Im Jahr 2026 kämpfte er erstmals in der prachtvollen Arena in Jekaterinburg, besiegte Michael Eifert souverän und verteidigte seine WBA-, IBF-, IBO- und «The Ring»-Gürtel.

Gefahr durch den Gegner: Callum Smiths Pflichtstatus

Der 36-jährige Brite Callum Smith gilt als ehemaliger Weltmeister im Supermittelgewicht und wurde nach seinem Wechsel in das Halbschwergewicht zum Inhaber des WBO-Interimstitels:

Schwere Schläge und Größenvorteil: Smith gilt als einer der gefährlichsten Knockouter in dieser Gewichtsklasse und es wird erwartet, dass er Bivols schnelle Defensive vor eine ernsthafte Prüfung stellt.

Schicksal der Gürtel: Diese Konfrontation am 12. Dezember wird das entscheidende Gleichgewicht auf dem Weg zur unangefochtenen Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht bestimmen.

Dieser Kampf, der im Dezember im Zentrum von Jekaterinburg stattfinden wird, erhebt den Anspruch, einer der größten und kompromisslosesten Titelkämpfe des Jahres zu werden.