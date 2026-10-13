Kampf zwischen Dmitry Bivol und Callum Smith offiziell bestätigt

Einer der am meisten erwarteten Kämpfe zum Jahresende in der Welt des Profiboxens wurde offiziell bestätigt. RCC Boxing die Promotionsfirma gab bekannt, dass sie am 12. Dezember einen großen Profiboxabend in Jekaterinburg veranstalten wird.

Im Hauptkampf des Abends wird der vereinigte Weltmeister im Halbschwergewicht (bis 79,4 kg), der Russe Dmitry Bivol gegen den erfahrenen britischen Herausforderer Callum Smithin einem Pflichtverteidigungskampf um den Weltmeistertitel in den Ring steigen.

Die Teilnehmer: Echte Weltstars

Beide Boxer verfügen über enorme Erfahrung und zahlreiche Erfolge im Profiring:

Dmitry Bivol (25-1-0, 12 KO): Der 35-jährige russische Faustkämpfer begann seine Profikarriere im Jahr 2014. Nachdem er 2017 erstmals Weltmeister im Halbschwergewicht wurde, vereinte Bivol später alle prestigeträchtigen Gürtel und erreichte den Status eines unumstrittenen Weltmeisters.

Callum Smith (31-2-0, 22 KO): Der 36-jährige britische Knockout-Spezialist startete seine Karriere 2015 und wurde 2018 Weltmeister im Supermittelgewicht (bis 76,2 kg). Seit 2021 kämpft Smith im Halbschwergewicht und gilt als einer der Top-Herausforderer auf die Weltmeistertitel in dieser Gewichtsklasse.

Warum ist der Kampf so bedeutend?

Während dieser Kampf für Bivol eine ernsthafte Prüfung auf dem Weg zur erneuten Titelverteidigung darstellt, ist es für den schlagstarken Callum Smith die Chance auf den größten Sieg seiner Karriere:

Datum und Ort: 12. Dezember, Jekaterinburg;

Status: Pflichtverteidigung des Weltmeistertitels im Halbschwergewicht.

Es wird erwartet, dass die Promoter in den kommenden Tagen weitere Details zur Undercard und zum Ticketverkauf bekannt geben.