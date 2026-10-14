„Turk-Pokal“ für Turkstaaten ins Leben gerufen: Details zum neuen Fußballturnier

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„Turk-Pokal“ für Turkstaaten ins Leben gerufen: Details zum neuen Fußballturnier

Die usbekische Nationalmannschaft, die als eines der stärksten Teams Asiens gilt, könnte in naher Zukunft an einem neuen und prestigeträchtigen internationalen Wettbewerb teilnehmen. Laut einem Bericht des einflussreichen türkischen Senders TRT Haber wurde eine offizielle Initiative zur Gründung eines Fußballturniers namens Turk-Pokal vorgestellt, das die Nationalmannschaften der turksprachigen Welt vereinen soll.

Diese Initiative wurde vom stellvertretenden Vorsitzenden der türkischen Regierungspartei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AK Parti), Kürşad Zorlu bekannt gegeben. Ihm zufolge haben der türkische Fußballverband (TFF) und das Ministerium für Jugend und Sport des Landes bereits mit der praktischen Ausarbeitung des Konzepts für den neuen Wettbewerb begonnen.

Alle zwei Jahre: Wie sieht das Format des Wettbewerbs aus?

Das neu gegründete Fußballprojekt umfasst mehrere wichtige Aspekte:

  • Turnus: Der „Turk-Pokal“ soll regelmäßig alle zwei Jahre ausgetragen werden.

  • Hauptziel: Stärkung der sportlichen Beziehungen zwischen den Turkstaaten, Bereitstellung zusätzlicher internationaler Spielpraxis für die Nationalteams und Anhebung des regionalen Fußballniveaus auf eine höhere Stufe.

  • Organisatoren: Der Wettbewerb soll unter der Leitung des türkischen Fußballverbandes und des Ministeriums für Jugend und Sport gemäß internationalen Standards organisiert werden.

Welche Nationalmannschaften werden teilnehmen?

Das Turnier wird die A-Nationalmannschaften der Mitglieds- und Beobachterstaaten der Organisation der Turkstaaten (OTS) zusammenbringen:

  • Vollmitglieder: Usbekistan, Türkei, Aserbaidschan, Kasachstan und Kirgisistan.

  • Beobachterstaaten: Ungarn, Turkmenistan und Nordzypern.

Es wird erwartet, dass die Teilnahme starker kontinentaler Teams wie Usbekistan und der Türkei sowie des renommierten europäischen Vertreters Ungarn das sportliche Niveau und das Prestige des „Turk-Pokal“ erheblich steigern wird.

Usbekische NationalmannschaftTurk-PokalTürkischer FußballverbandAK PartiFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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