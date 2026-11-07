Torregen in der Bundesliga: Wie endeten die Top-Spiele des 9. Spieltags?

Die Spiele des 9. Spieltags der deutschen Bundesliga sind abgeschlossen, und der Kampf um die Meisterschaft hat sich weiter zugespitzt.

Während Tabellenführer Bayern München auswärts einen souveränen Sieg einfuhr, ließ auch der Verfolger Borussia Dortmund zu Hause keine Punkte liegen. Im torreichsten Spiel des Spieltags feierte RB Leipzig einen Kantersieg gegen den Gegner.

Auswärtssieg für Bayern: Tore von Kimmich und Tel

Der Münchner Club war zu Gast bei Mainz 05 und kontrollierte das Spielgeschehen von den ersten Minuten an:

Souveräner Start: Bereits in der 14. Minute eröffnete Joshua Kimmich den Torreigen, in der 57. Minute erhöhte Tel auf 2:0;

Anschlusstreffer in der Schlussphase: In der Nachspielzeit (90.+3) verkürzte Tiez für die Gastgeber, doch dies konnte den 2:1-Sieg der Bayern nicht mehr gefährden;

Tabellensituation: Nach diesem Ergebnis verteidigten die Münchner mit 21 Punkten den 1. Tabellenplatz.

Doppelpack von Nmecha bei BVB-Sieg und Verfolgung

Die Dortmunder gewannen ein hart umkämpftes Spiel zu Hause gegen die Überraschungsmannschaft der Saison, die SV Elversberg:

Held des Tages: Felix Nmecha Der Mittelfeldspieler entschied die Partie mit einem Doppelpack in der zweiten Halbzeit – er traf in der 55. und 71. Minute;

Gefährliche Gegenwehr der Gäste: Elversberg sorgte durch das Tor von Fuitkeu in der 81. Minute noch einmal für Spannung, doch die Dortmunder brachten das 2:1 über die Zeit;

Punktgleichheit: Borussia Dortmund kommt ebenfalls auf 21 Punkte und bleibt als Tabellenzweiter dem FC Bayern dicht auf den Fersen.

Leipzig antwortet auf frühes Gegentor mit fünf Treffern

Das dramatischste und torreichste Spiel des Spieltags fand in Leipzig statt: