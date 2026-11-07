Harry Kane wird nach neuem Vertrag bei Bayern zum bestbezahlten Fußballer

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Harry Kane wird nach neuem Vertrag bei Bayern zum bestbezahlten Fußballer

Der Stürmer des FC Bayern München und der englischen Nationalmannschaft Harry Kane hat einen neuen Vertrag beim deutschen Rekordmeister unterzeichnet und ist damit der bestbezahlte Fußballer in ganz Europa.

Großbritanniens renommiertes Medium The Athletic berichtet, dass die neue Vereinbarung nicht nur für den Münchner Verein, sondern für den modernen europäischen Fußball einen finanziellen Rekord darstellt.

Der teuerste Vertrag in der Geschichte des FC Bayern: Zahlen und Laufzeit

Die Bedingungen des verlängerten Vertrags festigen die Führungsrolle des Stürmers im Team:

  • Garantiertes Rekordgehalt: Gemäß der neuen Vereinbarung erhält der 33-jährige Stürmer vor Steuern mindestens 25 Millionen Euro garantiertes Jahresgehalt;

  • Netto-Summe ohne Boni: Analysten betonen, dass das Ranking nur das fest garantierte Gehalt berücksichtigt, ohne zusätzliche Boni für Tore, Titel und persönliche Leistungen;

  • Vertrag bis 2029: Der FC Bayern gab die Vertragsverlängerung heute offiziell bekannt. Während der vorherige Vertrag bis zum Sommer 2027 lief, haben die Parteien die Zusammenarbeit nun bis zum 30. Juni 2029 verlängert.

Torjäger-Phänomen und der Gipfel des Ballon d'Or

Seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur nach München im August 2023 zeigt Harry Kane eine phänomenale Effizienz:

  • Erstaunliche Statistik: Der Stürmer hat für den deutschen Verein in allen Wettbewerben insgesamt 161 Pflichtspiele absolviert, dabei 156 Tore erzielt und 40 Vorlagen gegeben;

  • Gewonnene Titel: Mit den Münchnern wurde der englische Star zweimal Bundesliga-Meister, gewann den DFB-Pokal und sicherte sich zweimal den DFL-Supercup;

  • Absolute Anerkennung: Aufgrund seiner fantastischen Form wurde Harry Kane kürzlich – im Oktober 2026 – zum ersten Mal in seiner Karriere mit der höchsten individuellen Auszeichnung des Weltfußballs, dem Ballon d'Or, ausgezeichnet.

Diese bedeutende finanzielle Entscheidung beweist erneut das volle Vertrauen der Bayern-Führung in ihren Top-Stürmer und die zukünftigen Titelambitionen des Teams.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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