Die kasachische Schachspielerin Bibisara Assaubajewa hat auf die Teilnahme an einem prestigeträchtigen Turnier in Deutschland verzichtet, um den usbekischen Großmeister Javokhir Sindarovzu unterstützen. Die Mutter der Schachspielerin sprach über diese Veränderungen im Leben ihrer Tochter und deutete deren Beziehung zu Javokhir an.

Liana Tanjarikowa, die Mutter der führenden kasachischen Schachspielerin Bibisara Assaubajewa, äußerte sich zu den jüngsten Veränderungen im Leben ihrer Tochter. Sie betonte, dass diese Veränderungen deutlicher wurden, nachdem Bibisara eine Beziehung mit dem usbekischen Großmeister Javokhir Sindarov begonnen hatte.

Tanjarikowa veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account ein Video von Bibisara und Javokhir und fügte einen bemerkenswerten Kommentar hinzu.

„Sie hat alles stehen und liegen gelassen und ist nach Genf geflogen, um bei ihm zu sein“, schrieb die Mutter der Schachspielerin.

Sie beschrieb die Veränderungen im Leben ihrer Tochter durch einen Vergleich zwischen früher und heute und reagierte humorvoll auf diesen Prozess.

„Früher habe ich mir Sorgen um ihre Siege gemacht. Jetzt sorgt sie sich in Genf um Javokhirs Siege“, notierte Liana Tanjarikowa.

Derzeit bestreitet der 20-jährige usbekische Großmeister Javokhir Sindarov in Genf, Schweiz, den Kampf um die Schachweltmeisterschaft gegen den amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaraju aus Indien. Dieses wichtige Duell steht im Mittelpunkt des Interesses der Schachfans.

Bibisara Assaubajewa hat auf die Teilnahme am Grand Final der prestigeträchtigen WR Women's Chess Tour 2026 in Deutschland verzichtet, um Javokhir persönlich zu unterstützen. Damit hat die kasachische Schachspielerin beschlossen, anstelle eines ihrer wichtigsten Turniere nach Genf zu reisen, um an der Seite des usbekischen Großmeisters zu sein.

Zur Information: Die WR Women's Chess Tour ist ein neues Projekt, das darauf abzielt, das Frauenschach zu entwickeln und international populärer zu machen. Das Gesamtpreisgeld des Turniers beträgt 200.000 US-Dollar.

Im Laufe des Jahres fanden die einzelnen Etappen des Turniers in Tokio, Punta Cana, Maputo und Saint-Tropez statt. Für jede Etappe wurden die 8 weltweit führenden Schachspielerinnen eingeladen. Die zwei Sportlerinnen mit den besten Ergebnissen nach Abschluss der Wettbewerbe qualifizierten sich für das entscheidende Finale in Stuttgart, Deutschland.