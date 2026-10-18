Le Havre – Auxerre: Aufstellungen und Liveticker

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Le Havre – Auxerre: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel der Ligue 1 zwischen Le Havre und Auxerre beginnt am 18. Oktober um 20:15 Uhr (Ortszeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startaufstellung Le Havre: 93. Gallon G., 26. Ebonog S., 9. Madja Dj., 6. Mvanga J., 97. N'Diaye M., 30. Nakamura S., 14. Ndiaye R., 20. Ouziad D., 7. Richardson A., 25. Samatta A., 5. Touba A.

Cheftrainer Le Havre: Digard D.

Startaufstellung Auxerre: 1. Nardi P., 8. Akhamada N., 92. Akpa K., 9. Archer C., 5. Danois K., 21. Faivre R., 15. Makosso K., 10. Namaso D., 22. Oppegard F., 27. Si L., 4. Tuanzebe A.

Cheftrainer Auxerre: Still W.

Live-Ticker LIVE
2
Eric Wattellier unterbricht das Spiel wegen eines taktischen Fouls von Dany Namaso (Auxerre). Le Havre bekommt einen Freistoß. Mal sehen, was sie aus dieser Situation machen können.
1
Cameron Archer (Auxerre) steht im Abseits, die Fahne geht nach oben.
1
Die erste Halbzeit hat begonnen.
20:16
Le Havre stößt an.
20:15
Die Leitung des heutigen Spiels wurde Eric Wattellier anvertraut.
20:15
Die Startaufstellungen beider Teams wurden bekannt gegeben und Sie können sie in den Spieldetails einsehen.
20:15
Guten Tag, meine Damen und Herren! Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker, in dem wir Sie über alle Geschehnisse des Spiels auf dem Laufenden halten.
Le HavreAuxerreLigue 1FußballFrankreich
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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