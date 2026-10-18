Le Havre – Auxerre: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel der Ligue 1 zwischen Le Havre und Auxerre beginnt am 18. Oktober um 20:15 Uhr (Ortszeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startaufstellung Le Havre: 93. Gallon G., 26. Ebonog S., 9. Madja Dj., 6. Mvanga J., 97. N'Diaye M., 30. Nakamura S., 14. Ndiaye R., 20. Ouziad D., 7. Richardson A., 25. Samatta A., 5. Touba A.

Cheftrainer Le Havre: Digard D.

Startaufstellung Auxerre: 1. Nardi P., 8. Akhamada N., 92. Akpa K., 9. Archer C., 5. Danois K., 21. Faivre R., 15. Makosso K., 10. Namaso D., 22. Oppegard F., 27. Si L., 4. Tuanzebe A.

Cheftrainer Auxerre: Still W.