Schiedsrichter in Uruguay nutzt erstmals elektronisches Gerät für Verwarnungen

Eine der ältesten und klassischsten Traditionen im Weltfußball, das Zeigen der Gelben Karte und das manuelle Notieren durch Schiedsrichter, steht vor der Digitalisierung. Bei einem offiziellen Spiel im Rahmen des uruguayischen Pokals zwischen Nacional und Rentistas nutzte der Hauptschiedsrichter Eduardo Varela ein spezielles elektronisches Gerät in der Größe eines Smartphones anstelle der traditionellen Plastikkarte, um einen Spieler zu verwarnen.

Dieser historische Test war der erste Schritt, um die disziplinarischen Entscheidungen der Fußballschiedsrichter in Echtzeit digital zu erfassen und den administrativen Papierkram zu reduzieren.

„Wir beenden den letzten analogen Prozess im Fußball“

Der Entwickler dieses Projekts, REFe CEO des Startup-Unternehmens Mauro Sacco erklärte in einem Interview mit dem renommierten uruguayischen Radiosender El Espectador Deportes das eigentliche Ziel dieser Erfindung:

Technologische Revolution: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Hochtechnologie in den einzigen Prozess des modernen Fußballs einzuführen, der noch analog und manuell durchgeführt wird: das Notieren von Verwarnungen in einem Papierheft;“

Eine an einem regnerischen Tag geborene Idee: Diese Initiative entstand vor drei Jahren, als mein Partner Diego de la Peña und ich ein Fußballspiel an einem regnerischen Tag beobachteten. Als wir sahen, wie das Papier der Schiedsrichter bei dem schlechten Wetter nass wurde und das Notieren der Verwarnungen erschwerte, erkannten wir die Notwendigkeit, diese Daten in ein digitales System zu überführen.“

Wie funktioniert das Gerät und welche Vorteile bietet es?

Dieses elektronische Gadget in der Hand des Schiedsrichters führt während des Spiels automatisch eine Reihe wichtiger Aufgaben aus:

Zeitstempel und präzise Erfassung: Das Gerät zeichnet den genauen Zeitpunkt des Regelverstoßes, die Spielernummer und die Art der disziplinarischen Strafe sekundengenau auf;

Sofortige Übertragung an das COMET-System: Alle vom Schiedsrichter getroffenen Entscheidungen und offiziellen Spielberichte werden direkt an die zentrale COMET Digitalplattform des uruguayischen Fußballverbandes gesendet;

Vermeidung von Fehlern: Der Prozess des Ausfüllens von Spielberichten und der manuellen Dateneingabe nach dem Spiel entfällt, was Verwirrungen durch menschliche Fehler ausschließt.

Sollten die Tests erfolgreich verlaufen, könnten die FIFA und andere Kontinentalverbände in naher Zukunft auf traditionelle Gelbe und Rote Karten verzichten und Schiedsrichter mit solchen kompakten elektronischen Geräten ausstatten.