Drama in der 12. Runde: Fundora schickt ungeschlagenen Gegner in letzter Sekunde schlafen

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Drama in der 12. Runde: Fundora schickt ungeschlagenen Gegner in letzter Sekunde schlafen

Der Hauptkampf des Profiboxabends in Las Vegas, USA, endete mit einem beispiellosen Finish, das die Boxfans in Staunen versetzte.

Der WBC-Weltmeister im Superweltergewicht (bis 69,9 kg), der für seine Körpergröße und ungewöhnliche Anthropometrie bekannte Amerikaner Sebastian Fundora (24-1-1, 16 KO) stieg gegen seinen bis dato ungeschlagenen Landsmann Ermal Hadribeaj (23-0-1, 8 KO) in den Ring.

Technischer K.o. in der letzten Sekunde: Das Drama der 12. Runde

Der auf 12 Runden angesetzte Titelkampf verlief intensiv und war von harten Schlagabtauschen geprägt:

  • Kampf um Distanz und Druck: Beide Faustkämpfer leisteten sich über 12 Runden hinweg einen ebenbürtigen Kampf und standen kurz davor, die Entscheidung den Punktrichtern zu überlassen;

  • Der Schlag 1 Sekunde vor Schluss: Als die letzten Sekunden der entscheidenden 12. Runde verrannen und bis zum Schlussgong nur noch 1 Sekunde verblieb, landete Fundora eine harte Schlagserie bei seinem Gegner und schickte ihn in einen schweren technischen K.o.;

  • Entscheidung des Referees: Der Ringrichter bewertete die Situation, brach den Kampf sofort ab und wertete ihn als vorzeitigen Sieg.

Fundoras Bilanz: Vierte erfolgreiche Titelverteidigung

Für den 28-jährigen Sebastian Fundora markierte dieser Sieg einen wichtigen Meilenstein in seiner Karriere:

  • Karriere im Profiring: Fundora, der 2016 in den Profiboxsport einstieg, erreichte 2024 den Status eines unangefochtenen Weltmeisters in seiner Gewichtsklasse, musste jedoch später einige Titel abgeben;

  • Vierte Titelverteidigung: Dieser dramatische Sieg über Hadribeaj ging in die Geschichte ein, da er seinen WBC-Weltmeistertitel zum vierten Mal in Folge erfolgreich verteidigte;

  • Erste Niederlage des Gegners: Ermal Hadribeaj, der bis dahin 23 Siege verbuchen konnte, musste die erste Niederlage seiner Karriere hinnehmen.

Dieser unerwartete K.o. in Las Vegas bewies einmal mehr, dass Fundora einer der gefährlichsten Champions in seiner Gewichtsklasse ist.

Sebastian FundoraErmal HadribeajWBC-WeltmeisterBoxturnier Las VegasProfiboxen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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