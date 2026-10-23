Der Fußballstar Lionel Messi bat ChatGPT darum, eine Schacheröffnung zu wählen, die zu seinem Spielstil passt. Die künstliche Intelligenz schlug ihm eine Eröffnung mit einem unerwarteten Namen vor — „Goat Horns“ als Eröffnung.

Diese Eröffnung zielt darauf ab, den Gegner mit ungewöhnlichen Zügen zu überraschen und unerwartete Situationen zu schaffen. Das Hauptziel ist es, den Gegner von seiner gewohnten Strategie abzubringen und ihn zu komplexen Entscheidungen zu zwingen.

Interessanterweise steht das englische Akronym „GOAT“ für „Greatest of All Time“. Dieser Begriff wird oft auch in Bezug auf Messi verwendet.

Auf diese Weise harmoniert der von ChatGPT gewählte Name der Eröffnung perfekt mit dem berühmten Spitznamen des Fußballstars.