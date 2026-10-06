Warum erhielten die kasachischen Schachspielerinnen nach ihrer Silbermedaille in Samarkand keine Belohnung?

Die Vertreterinnen der kasachischen Frauen-Nationalmannschaft, die bei der 46. Schacholympiade in Samarkand die Silbermedaille gewannen, gaben bekannt, dass sie nach Abschluss des Wettbewerbs auf unerwartete Probleme gestoßen sind. Das Team blieb während der gesamten Olympiade ungeschlagen und belegte mit 18 Punkten den zweiten Platz. Die Schachspielerinnen gaben jedoch an, dass sie für dieses Ergebnis keine staatliche Prämie erhalten werden.

Dies teilte die kasachische Schachspielerin Alua Nurman mit. Ihren Angaben zufolge könnten die Mitglieder der Nationalmannschaft für das Ergebnis von Samarkand nicht nur auf eine einmalige Prämie, sondern auch auf bestimmte staatliche Zahlungen verzichten müssen.

«Ich bin sehr überrascht»

Laut Alua Nurman erfuhr das Team von dieser Information erst nach der Rückkehr nach Kasachstan.

Sie betonte, dass sie überrascht war, als sie im Gespräch mit Sportfunktionären erfuhr, dass für das Ergebnis der Olympiade keine staatliche Prämie gezahlt werde.

«Nach unserer Rückkehr nach Kasachstan war ich sehr überrascht, als man uns mitteilte, dass wir für diesen Erfolg keine staatliche Prämie erhalten würden.»

Die Sportlerin betonte, dass sich das Problem nicht nur auf die einmalige Prämie beschränkt. Ihr zufolge wurde mitgeteilt, dass das Ergebnis von Samarkand den Schachspielerinnen auch nicht das Recht auf monatliche staatliche Zahlungen einräume.

Als Grund wurde angegeben, dass die Schacholympiade nicht in der Liste der Wettbewerbe aufgeführt ist, für die staatliche Prämien gezahlt werden.

Kasachische Schachspielerinnen blieben in Samarkand ungeschlagen

Das Ergebnis der kasachischen Frauen-Nationalmannschaft ist bemerkenswert.

Während der Olympiade in Samarkand verlor das Team keine einzige Begegnung und erreichte am Ende 18 Punkte und gewann die Silbermedaille.

Das Team hat also bei einem der wichtigsten Mannschaftswettbewerbe des Weltschachs ein starkes Ergebnis erzielt.

Doch laut Nurmans Aussage verhindert der Umstand, dass der Wettbewerb in Kasachstan nicht in der Liste der staatlich geförderten Sportveranstaltungen steht, eine finanzielle Belohnung für die Silbermedaille.

«Warum steht die Olympiade nicht auf der Liste?»

Alua Nurman richtete genau diese Frage an die Sportfunktionäre.

Sie betonte, dass die Schacholympiade einer der wichtigsten Mannschaftswettbewerbe für Schachspieler ist, an dem die führenden Schachnationen der Welt teilnehmen.

Aus diesem Grund fordert die Sportlerin eine Klärung, warum dieses Turnier nicht in der Liste der Wettbewerbe mit staatlicher Prämie enthalten ist.

Nurmans Frage betrifft nicht nur die Prämie.

Sie erkundigte sich auch danach, wie die Situation gelöst werden kann und ob es möglich ist, die Schacholympiade in Zukunft in die entsprechende staatliche Liste aufzunehmen.

Die Olympiade in Samarkand endete historisch für Usbekistan

46. Schacholympiade fand vom 16. bis 27. September in Samarkand statt.

Der Wettbewerb endete auch für den Gastgeber Usbekistan mit einem großen Erfolg. Die usbekische Männer-Nationalmannschaft wurde Olympiasieger und feierte einen weiteren großen Sieg in ihrer Geschichte.

Nodirbek Abdusattorov und die anderen Teammitglieder zeigten während des Wettbewerbs Spitzenleistungen und gewannen den Titel.

Die kasachische Frauen-Nationalmannschaft wurde mit der Silbermedaille zu einem der besten Teams der Olympiade in Samarkand.

In Usbekistan wurden die Champions mit großen Prämien ausgezeichnet

Nach der Olympiade in Samarkand wurde den Champions in Usbekistan auf staatlicher Ebene große Aufmerksamkeit geschenkt.

Präsident Shavkat Mirziyoyev zeichnete die Mitglieder der usbekischen Männer-Nationalmannschaft mit Ehrentiteln aus.

Zudem erhielten die Champions als Präsidentengeschenk Volkswagen-Autos, Häuser und Geldprämien in Höhe von 200.000 Dollar überreicht.

Diese Auszeichnungen waren eines der Ereignisse, die zeigten, dass Schach in Usbekistan auf staatlicher Ebene gefördert wird.

Die Olympiade in Samarkand endete somit für die Schachspieler der beiden Nachbarländer mit unterschiedlichen Ergebnissen: Während Usbekistan mit dem Meistertitel und großen staatlichen Prämien in die Geschichte einging, warf die Silbermedaille der kasachischen Frauen-Nationalmannschaft Fragen zum Prämiensystem des Landes auf.

Nun werden Antworten von den Sportfunktionären erwartet

Nach der Erklärung von Alua Nurman bleibt die Hauptfrage offen: Warum ist die Schacholympiade in Kasachstan nicht in der Liste der Wettbewerbe enthalten, für die staatliche Prämien gezahlt werden?

Bisher gibt es keine offizielle Stellungnahme der kasachischen Sportfunktionäre zu diesem Thema.

Daher sollten Nurmans Ansichten als persönliche Position der Schachspielerin verstanden werden. Die endgültige rechtliche Bewertung des Status des Wettbewerbs, der Prämienordnung und der staatlichen Zahlungen wird durch die offizielle Stellungnahme der zuständigen kasachischen Behörden bestimmt.

Das Ergebnis in Samarkand hat jedoch eines deutlich gezeigt: Die Silbermedaille bei der Schacholympiade war ein großer sportlicher Erfolg für die kasachische Frauen-Nationalmannschaft. Nun warten die Schachspielerinnen auf eine Antwort, wie dieser Erfolg staatlich bewertet wird.