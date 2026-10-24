U-15 Weltmeisterschaft: Usbekische Junioren verlieren gegen Ghana

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U-15 Weltmeisterschaft: Usbekische Junioren verlieren gegen Ghana

Organisiert von der FIFA U-15 Weltmeisterschaft Im Rahmen der U-15 Weltmeisterschaft trat die usbekische Juniorennationalmannschaft gegen die Vertreter Ghanas an, die als eine der stärksten Fußballschulen des afrikanischen Kontinents gelten. In einem intensiven und torreichen Spiel sicherte sich die gegnerische Mannschaft einen souveränen 4:1-Sieg.

Das Spiel begann rasant, doch die schnellen Angriffe und die Erfahrung der ghanaischen Spieler waren entscheidend für den Ausgang der Partie.

Spielverlauf: Drei Tore in 5 Minuten und harter Kampf

Die erste Halbzeit verlief in einem extrem hohen Tempo, wobei beide Seiten den Spielstand schnell veränderten:

  • Schneller Druck des Gegners: Die Ghanaer übernahmen von den ersten Minuten an die Initiative und erzielten in der 11. und 15. Minute zwei Tore in Folge (2:0);

  • Hoffnungsvolle Antwort von Solomin: Nur eine Minute später, in der 16. Minute, traf Aron Solomin präzise ins gegnerische Tor, verkürzte den Rückstand und brachte unsere Mannschaft zurück ins Spiel (2:1);

  • Entscheidende Treffer in der zweiten Halbzeit: Nach der Pause versuchten die usbekischen Junioren den Ausgleich zu erzielen, doch die ghanaische Nationalmannschaft nutzte ihre Chancen optimal, traf zweimal mehr und besiegelte den 4:1-Endstand.

Eine große Schule der Erfahrung für die Jugend

Obwohl das Ergebnis deutlich ausfiel, dient dieses Duell gegen eine der physisch stärksten und schnellsten Mannschaften der Welt als wichtige internationale Lektion für unsere jungen Fußballer. Es wird erwartet, dass der Trainerstab die Fehler analysiert und sich auf die kommenden Spiele vorbereitet.

Spielbericht:

FIFA U-15 Weltmeisterschaft

Ghana — Usbekistan 4:1

  • Tore: Ghana (11., 15., zweite Halbzeit) — Aron Solomin 16.

  • Usbekistan Aufstellung: Timur Abdujalilov, Muhammadali Lufullayev, Ilhom Mirzayev, Mirjalol Farxodov, Aron Solomin, Roman Ayzattulov, Muhammadaziz Yusufov, Behzod To‘xtasinov.

FIFA U-15 WeltmeisterschaftUsbekische JuniorennationalmannschaftAron SolominFußballJugendfußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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