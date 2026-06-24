Thomas Tuchel über Harry Kanes schwache Leistung: Messi und Mbappe sind in der gleichen Position

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Thomas Tuchel über Harry Kanes schwache Leistung: Messi und Mbappe sind in der gleichen Position

Englands neuer Cheftrainer Thomas Tuchel verteidigte Kapitän Harry Kane nach einem glanzlosen Unentschieden gegen Ghana bei der Weltmeisterschaft. Im Spiel in Foxborough hatten die Engländer zwar eine enorme Ballbesitzüberlegenheit (80 %), konnten die gegnerische Abwehr jedoch nicht knacken. In dieser Partie verzeichnete Kane einen seiner schlechtesten Statistiken seiner Karriere. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Opta-Statistiken berührte der Bayern-Stürmer im Spiel gegen Ghana in 90 Minuten nur 19 Mal den Ball. Dies ist der niedrigste Wert für Harry Kane in Spielen, in denen er bei großen Turnieren die volle Spielzeit absolvierte. Dennoch betonte Thomas Tuchel in der Pressekonferenz sein volles Vertrauen in den Stürmer und erklärte, dass es natürlich sei, sich auf ihn zu verlassen.

Abhängigkeit von Stars und taktische Schwierigkeiten

"Ist die argentinische Nationalmannschaft zu abhängig von Lionel Messi oder Frankreich von Kylian Mbappe? Das ist einfach Teil des Fußballs. Sie sind Weltklasse-Spieler und erfüllen normalerweise ihre Aufgaben. Wir verlassen uns auf Harry, weil er Verantwortung liebt und diese übernimmt", zitiert ixbt.com Tuchel.

Der Trainer erklärte, dass die von Carlos Queiroz organisierte dichte Abwehr der ghanaischen Nationalmannschaft Kane keinen Raum ließ. Tuchel merkte an, dass der Stürmer aufgrund der Enge im Zentrum und dem „Bus-Parken“ des Gegners weniger Ballkontakte hatte. Am Ende des Spiels hatte Kane zwar eine gute Chance zum Torerfolg, schoss jedoch über das Tor.

Warum wurden keine Ersatzstürmer eingebracht?

Während England im Spiel Schwierigkeiten hatte, Tore zu erzielen, kamen unter Fans und Experten Ideen auf, Kane durch frische Kräfte wie Ivan Toney oder Ollie Watkins zu ersetzen. Der deutsche Spezialist wies diesen Vorschlag jedoch entschieden zurück. Tuchel erklärte, es sei unlogisch, den Haupttorschützen vom Platz zu nehmen, selbst wenn es 0:0 stand.

"Das Spiel war 'festgefahren' und es stand 0:0, und dann Harry Kane auswechseln? Nein, das ist unmöglich", antwortete der Trainer kurz. Obwohl Bukayo Saka und Marcus Rashford eingewechselt wurden, mussten die reinen Stürmer bis zum Ende des Spiels auf der Bank bleiben.

Englands nächster Gegner wird Panama sein. Thomas Tuchel sagte, er habe noch keine genauen Informationen darüber, ob es in diesem Spiel eine Rotation im Kader geben wird. Bisher hält die Kritik am Kapitän an, doch die Position des Trainers bleibt unverändert: Kane ist der unverzichtbare Anführer und die wichtigste Waffe des Teams.

EnglandThomas TuchelHarry KaneWeltmeisterschaftFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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