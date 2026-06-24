Kroatien sichert sich wichtigen Sieg gegen Panama

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Kroatien sichert sich wichtigen Sieg gegen Panama

Die Begegnung zwischen den Nationalmannschaften von Panama und Kroatien aus der Gruppe L der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 ist beendet.

Im Spiel im BMO Field in Toronto gelang Kroatien ein knapper Sieg.

Ein präziser Treffer von Ante Budimir entschied die Partie. Der kroatische Stürmer traf in der 54. Minute und sicherte seinem Team die wichtigen drei Punkte.

Beide Mannschaften zeigten während des Spiels einen vorsichtigen Fußball. Panama unternahm mehrere Versuche, den Ausgleich zu erzielen, doch die kroatische Defensive hielt den Angriffen stand.

Zur Erinnerung: Panama unterlag Ghana im ersten Spieltag der Gruppenphase mit 0:1.

Kroatien hingegen verlor in einem torreichen Spiel gegen die englische Nationalmannschaft mit 2:4.

Damit verbuchten die Kroaten ihren ersten Sieg bei der Weltmeisterschaft und wahrten ihre Chancen auf den Einzug in die nächste Runde. Panama bleibt nach zwei Spielen punktlos.

Nach der zweiten Runde belegt Kroatien mit 3 Punkten den dritten Platz. Die Mannschaft bestreitet ihr nächstes Spiel am 28. Juni gegen Ghana; Panama, das mit 0 Punkten auf dem letzten Platz liegt, trifft an diesem Tag auf England.

Die Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, dauert bis zum 19. Juli.

KroatienPanamaAnte BudimirTorontoEngland
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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