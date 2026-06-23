Declan Rice über Harry Kane: "Es ist eine große Ehre, mit ihm im selben Team zu spielen"

Der Mittelfeldspieler der englischen Nationalmannschaft und des Arsenal FC, Declan Rice, äußerte sich hochlobend über seinen Nationalmannschaftskollegen Harry Kane und betonte, dass es für ihn ein riesiger Stolz sei, an der Seite des erfahrenen Stürmers zu spielen. In der aktuellen Gruppenphase der Weltmeisterschaft zeigt sich Kane im Lager der "Three Lions" nicht nur als Torschütze, sondern auch als zentrale Führungspersönlichkeit, die die Teamdisziplin wahrt. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Laut Goal.com steht die englische Nationalmannschaft nach dem 4:2-Sieg gegen Kroatien kurz davor, den Einzug in die nächste Runde zu entscheiden. Der 32-jährige Harry Kane, der in diesem Spiel einen Doppelpack erzielte, erhöhte seine Trefferquote bei Weltmeisterschaften auf 10 und zog damit gleich mit dem legendären Gary Lineker. Das nächste Spiel gegen Ghana wird Kanes 116. Länderspiel sein, womit er David Beckham überholt und auf Platz drei der Liste der meisteingesetzten Spieler aufsteigt.

Als er über den Professionalismus seines Teamkollegen sprach, sagte Declan Rice, dass er seinen zukünftigen Kindern mit Stolz davon erzählen werde, dass er mit Harry Kane gespielt hat. Seinen Worten zufolge demonstriert der Bayern-Stürmer sowohl im Training als auch in den Spielen sein hohes Niveau und dient jungen Spielern als Vorbild.

Faktor Führung und Erfahrung

"Ich habe großes Glück. Erstens ist er unser Kapitän, und zweitens geht er jeden Tag durch seinen Fleiß mit gutem Beispiel voran. Seine Ergebnisse bei Bayern oder im England-Trikot sind für mich nicht überraschend, da er auch im Training ununterbrochen Tore schießt. Mit einem solchen Stürmer in einem Team zu sein, ist eine echte Ehre", fügte Rice hinzu.

Die Verantwortung des Kapitäns beschränkt sich nicht nur auf die Aktionen auf dem Platz. Kane mahnt die Spieler zur Wachsamkeit, um Selbstzufriedenheit im Team zu vermeiden. Insbesondere erinnerte er an die unangenehme Tradition, nach einem Sieg im ersten Spiel bei der Euro 2020, der WM 2022 und der Euro 2024 das zweite Spiel unentschieden zu spielen.

Die englische Nationalmannschaft trifft im "Foxborough"-Stadion im Bundesstaat Massachusetts auf Ghana. Wenn die Schützlinge von Thomas Tuchel dieses Spiel gewinnen, könnten sie ihren Platz in den Playoffs vorzeitig sichern. Während die ghanaische Nationalmannschaft unter Carlos Queiroz ein physisch starkes Spiel zeigt, agieren die Engländer derzeit in der Offensive sehr effektiv.

Sollte England gewinnen und im parallel stattfindenden Spiel zwischen Kroatien und Panama ein für die Engländer günstiges Ergebnis fallen, würde das Team die Führung in Gruppe L vor dem letzten Spieltag garantieren. Dies würde es ermöglichen, die Stammspieler vor der Play-off-Phase zu schonen.