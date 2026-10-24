Polizei jetzt in der Luft: Erster „fliegender Streifenwagen“ in den USA in Dienst gestellt

In den Florida Polytechnic University Police Department findet ein echter technologischer Wandel bei der Sicherheit und der Reaktion auf Notfälle statt. Die Einrichtung nimmt für die Luftüberwachung des Campusgeländes sowie für das schnelle Erreichen komplexer Einsatzorte ein einsitziges Jetson ONE Elektro-Fluggerät in Betrieb.

Dieses kompakte Gerät, das als „fliegendes Elektroauto“ bezeichnet wird, ermöglicht es Beamten, Orte, die für Streifenwagen schwer oder gar nicht zugänglich sind, in wenigen Minuten zu erreichen.

Technische Fähigkeiten und Sicherheit des „fliegenden Elektroautos“

Das Jetson ONE ist ein kompaktes elektrisches Fluggerät, das vertikal starten und landen kann:

Motorleistung und Geschwindigkeit: Das Gerät ist mit 8 leistungsstarken Elektromotoren ausgestattet und kann in der Luft eine Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern pro Stunde erreichen;

Flugzeit und Gewicht: Mit einem Gewicht von nur etwa 115 Kilogramm inklusive Akkus kann das Gerät mit einer Ladung etwa 20 Minuten in der Luft bleiben;

Hohes Sicherheitssystem: Um die Sicherheit des Piloten bei unerwarteten Störungen zu gewährleisten, ist das Gerät mit einem automatischen Notlandesystem sowie einem ballistischen Fallschirm ausgestattet.

3 Jahre Warteschlange umgangen: Warum ausgerechnet die Polizei?

Die Nachfrage nach diesem persönlichen Fluggerät des in Kalifornien ansässigen Unternehmens Jetson

ist so hoch, dass es eine 3-jährige Warteliste für Kunden gibt: Vorrangige Lieferung:

Das Unternehmen gab der Bestellung der Universität Vorrang und lieferte sie deutlich vor dem geplanten Termin aus; Übergang zu praktischen Aufgaben:

Bisher war das Jetson hauptsächlich für Freizeit- und Erholungsflüge gedacht. Laut CEO Stephan D'haene dient die technische Kompetenz der Universität und ihre Projekte zur öffentlichen Sicherheit als ideales Testfeld für die praktischen Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie unter realen Bedingungen.

Dieses innovative Projekt zeigt, dass persönliche elektrische Luftfahrzeuge in Zukunft über reine Freizeitflüge hinausgehen und in lebenswichtige Bereiche wie Rettungsdienste, Polizeistreifen und Notfallhilfe vordringen werden. Mehr zum Flug und zur Präsentation des Geräts finden Sie im Beitrag Florida police introduce Astro flying vehicle