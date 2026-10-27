Unai Simón überholt Courtois und Martínez als weltbester Torhüter

In der englischen Hauptstadt London wurde im Rahmen der prestigeträchtigen Ballon d'Or 2026 Gala offiziell der beste Torhüter der Welt gekürt. Die legendäre Auszeichnung für den herausragendsten Schlussmann des Jahres, Yashin Trophy ging an den Torhüter der spanischen Nationalmannschaft und von Athletic Bilbao, Unai Simón.

Die unschätzbaren und souveränen Leistungen des 29-jährigen Torhüters bei der Weltmeisterschaft im Sommer brachten ihm die prestigeträchtigste Torhüter-Auszeichnung im Weltfußball ein.

Nur ein Gegentor bei der WM: Simóns historische Gala

Der spanische Schlussmann zeigte in der abgelaufenen Saison, insbesondere im Trikot der Nationalmannschaft, eine phänomenale Konstanz:

Weltmeistertitel: Unai Simón hob im Sommer bei der Weltmeisterschaft mit der spanischen Nationalmannschaft die wichtigste Trophäe in die Höhe – den Weltpokal;

Eiserne Abwehr – nur ein Gegentor: Während des gesamten Turniers ließen die Gegner gegen die „La Furia Roja“ nur einen einzigen Treffer zu. Simóns komplexe Paraden wurden zum Fundament des Erfolgs der Nationalmannschaft;

Konkurrenten hinter sich gelassen: Nach den Abstimmungsergebnissen setzte sich der Spanier gegen starke Konkurrenten wie Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martínez (Chelsea), Matvey Safonov (PSG) und David Raya (Arsenal) durch.

Cata Coll – Torhüterin des Jahres im Frauenfußball

Bei der Veranstaltung wurde auch die beste Torhüterin im Frauenfußball gebührend geehrt:

Sieg der Barcelona-Torhüterin: Die prestigeträchtige Auszeichnung im Frauenfußball ging an die Torhüterin des FC Barcelona, Cata Coll ,

Hegemonie der spanischen Torwartschule: Dass die Auszeichnungen in beiden Kategorien (Männer und Frauen) an spanische Torhüter gingen, unterstreicht erneut die herausragende Qualität des Landes auf dieser Position.

Ballon d'Or 2026: Ergebnisse der Yashin Trophy