Islom Ismoilov erklärt die Gründe für die schmerzhafte Niederlage gegen Al-Ittihad

Im Rahmen des 3. Spieltags der AFC Elite Champions League verlor Neftchi im zentralen Duell in Fergana auf schmerzhafte Weise mit 1:2 gegen den mit Stars gespickten saudi-arabischen Klub Al-Ittihad. Nach Spielende äußerte sich der Cheftrainer der Fergana-Mannschaft, Islombek Ismoilov auf der Pressekonferenz ausführlich zum Spielverlauf, den einfachen Fehlern bei den Gegentoren sowie den personellen Problemen im Team.

Der Trainer ist der Meinung, dass seine Mannschaft ein großes Pensum absolviert hat und taktisch gegen einen Weltklasse-Gegner kaum etwas schuldig blieb, weshalb sie mindestens einen Punkt verdient gehabt hätte.

«Gegentore aus dem Nichts»: Der Trainer nennt die Faktoren für die Niederlage

Islom Ismoilov ging besonders auf den Freistoß in der 90. Minute und andere vergebene Situationen ein:

Ein Spiel, das keine Niederlage verdient hatte: «Es war eine sehr schmerzhafte Niederlage. Unsere Mannschaft hatte das nicht verdient. Unsere Spieler haben ein großes Pensum geleistet, aber das Gegentor in den letzten Minuten hat uns um die Punkte gebracht. Ein Unentschieden wäre mindestens gerecht gewesen»;

Strafe für einfache Fehler: «Beide Gegentore fielen in sehr einfachen Situationen. Beim ersten Tor hätten unsere Verteidiger den Ball klären müssen. Am Ende des Spiels haben wir uns das Tor fast selbst geschenkt. Der Gegner kam selbst nicht richtig durch, aber zwei Momente der Unaufmerksamkeit wurden uns zum Verhängnis»;

Die Schwierigkeiten des engen Spielplans: «Wir durchleben gerade eine sehr schwierige Phase. Wir haben innerhalb von drei Tagen zwei der schwersten Spiele bestritten – zuerst gegen Pakhtakor, dann sofort gegen Al-Ittihad. Aber wir geben nicht auf, werden die Fehler analysieren und weiterkämpfen».

Warum stockten die Konter? Die Stars von Al-Ittihad und die Verfassung von Forss

Auf die Fragen der Journalisten zu den stockenden schnellen Gegenangriffen und der Leistung von Marcus Forss antwortete der Trainer offen:

Die hohe Qualität des Gegners: «Der Grund für das Zögern beim Umschaltspiel ist, dass der Gegner aus Weltklasse-Stars besteht. Sie haben viel Erfahrung, haben die Räume auf dem Platz richtig zugestellt und ein starkes Pressing ausgeübt. Trotzdem haben wir in der ersten Halbzeit und während des gesamten Spiels viele gute Chancen kreiert»;

Verletzungen im Angriff und Forss: «Da Marušić und Perica verletzt waren, hatten wir keine Wahl – nur Marcus Forss und einen jungen Stürmer, der noch nicht für dieses Niveau bereit war. Forss hat viel gepresst und viel Kraft gelassen. Auf einer Skala von 1 bis 10 kann man seine Leistung mit 7-8 bewerten. Auch Danilo Luiz, der gegen ihn spielte, ist kein gewöhnlicher Fußballer»;

Neftchi ist nicht gebrochen: «Man kann nicht sagen, dass der Gegner uns komplett besiegt hat. Sie hatten vielleicht mehr Ballbesitz, aber die Überlegenheit war nicht deutlich. Unsere Jungs haben in der Praxis gezeigt, dass sie mit jedem Gegner auf Augenhöhe kämpfen können».

Thesen der Pressekonferenz von Islom Ismoilov