Bei der feierlichen Ballon d'Or-Gala 2026 im prachtvollen Londoner Palladium-Theater wurde der beste Torschütze der Saison offiziell bekannt gegeben. Der Stürmer des FC Bayern München und der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane wurde als produktivster Angreifer der Saison 2025/26 ausgezeichnet und nahm die legendäre Gerd-Müller-Trophäeentgegen.

Diese Auszeichnung wird an den Spieler verliehen, der im Laufe des Jahres die meisten Tore für Verein und Nationalmannschaft erzielt hat, und dieses Mal ließ das beispiellose Ergebnis des englischen Torjägers seinen Konkurrenten keine Chance.

Fantastische Effizienz: 73 Tore und der Gipfel der Torschützenliste

Die Statistik des 33-jährigen Stürmers in der abgelaufenen Saison ist ein für den modernen Fußball einzigartiger Wert:

Saisonrekord: Harry Kane erzielte in der Saison 2025/26 in offiziellen Wettbewerben für Verein und Nationalmannschaft insgesamt 73 Tore ;

Konstante Beständigkeit: Der Stürmer zeigte in der Bundesliga, in den europäischen Wettbewerben und auf internationaler Bühne eine gleichbleibende Torgefährlichkeit und wurde zur wichtigsten Waffe im Angriff seines Teams;

Symbolische Anerkennung: Dass die Auszeichnung nach der Legende des Münchner Vereins, Gerd Müller, benannt ist und nun vom aktuellen Bayern-Stürmer gewonnen wurde, verlieh der Veranstaltung eine besondere historische Bedeutung.

Ballon d'Or 2026: Harry Kane und die Gerd-Müller-Trophäe