73 Tore in einer Saison: Harry Kane nimmt in London die Gerd-Müller-Trophäe entgegen

·90·Sport
73 Tore in einer Saison: Harry Kane nimmt in London die Gerd-Müller-Trophäe entgegen

Bei der feierlichen Ballon d'Or-Gala 2026 im prachtvollen Londoner Palladium-Theater wurde der beste Torschütze der Saison offiziell bekannt gegeben. Der Stürmer des FC Bayern München und der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane wurde als produktivster Angreifer der Saison 2025/26 ausgezeichnet und nahm die legendäre Gerd-Müller-Trophäeentgegen.

Diese Auszeichnung wird an den Spieler verliehen, der im Laufe des Jahres die meisten Tore für Verein und Nationalmannschaft erzielt hat, und dieses Mal ließ das beispiellose Ergebnis des englischen Torjägers seinen Konkurrenten keine Chance.

Fantastische Effizienz: 73 Tore und der Gipfel der Torschützenliste

Die Statistik des 33-jährigen Stürmers in der abgelaufenen Saison ist ein für den modernen Fußball einzigartiger Wert:

  • Saisonrekord: Harry Kane erzielte in der Saison 2025/26 in offiziellen Wettbewerben für Verein und Nationalmannschaft insgesamt 73 Tore ;

  • Konstante Beständigkeit: Der Stürmer zeigte in der Bundesliga, in den europäischen Wettbewerben und auf internationaler Bühne eine gleichbleibende Torgefährlichkeit und wurde zur wichtigsten Waffe im Angriff seines Teams;

  • Symbolische Anerkennung: Dass die Auszeichnung nach der Legende des Münchner Vereins, Gerd Müller, benannt ist und nun vom aktuellen Bayern-Stürmer gewonnen wurde, verlieh der Veranstaltung eine besondere historische Bedeutung.

Ballon d'Or 2026: Harry Kane und die Gerd-Müller-Trophäe

Indikator

Details

Name der Auszeichnung

Gerd-Müller-Trophäe

Gewinner

Harry Kane (England / FC Bayern)

Alter

33 Jahre

Anzahl der Saisontore

73 Tore

Ort der Zeremonie

Palladium-Theater, London (Großbritannien)

Status der Auszeichnung

Bester Torschütze der Saison 2025/26

Harry KaneBallon d'Or 2026Gerd-Müller-TrophäeFC BayernFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ein historischer Abend: Die Gewinner des Ballon d'Or 2026 und die Top 10Ein historischer Abend: Die Gewinner des Ballon d'Or 2026 und die Top 10Heute 07:08France Football-Chef enthüllt die feinen Geheimnisse hinter dem Ballon d'Or 2026France Football-Chef enthüllt die feinen Geheimnisse hinter dem Ballon d'Or 2026Heute 10:25PSG zum zweiten Mal in Folge als bester Verein der Welt ausgezeichnetPSG zum zweiten Mal in Folge als bester Verein der Welt ausgezeichnetHeute 08:04Luis de la Fuente zum besten Trainer des Jahres ernanntLuis de la Fuente zum besten Trainer des Jahres ernanntHeute 08:01Unai Simón überholt Courtois und Martínez als weltbester TorhüterUnai Simón überholt Courtois und Martínez als weltbester TorhüterHeute 07:57Harry Kane richtet nach Gewinn des Ballon d'Or emotionale Worte an seine FansHarry Kane richtet nach Gewinn des Ballon d'Or emotionale Worte an seine FansHeute 08:25
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester