Paxtakor verliert gegen Außenseiter Air Force und rutscht in der Tabelle ab

Im Rahmen des 3. Spieltags der Gruppenphase der AFC Champions League Elite war der usbekische Pokalsieger Paxtakor zu Gast beim irakischen Klub Air Force In der Begegnung in Bagdad mussten sich die Gäste aus Taschkent überraschend mit einem knappen 0:1 geschlagen geben.

Nach zwei Unentschieden an den ersten beiden Spieltagen und 2 gesammelten Punkten rutschten die „Löwen“ nach dieser Niederlage auf den 12. Tabellenplatz ab. Der irakische Verein, der vor dem Spiel mit null Punkten auf dem letzten 16. Platz lag, konnte sein Punktekonto auf 3 erhöhen und kletterte auf den 10. Rang.

Die spielentscheidende 70. Minute

Das Spiel in Bagdad begann intensiv und von Vorsicht geprägt:

Irakische Stars gegen ihren Ex-Klub: Die Spieler des Taschkenter Klubs, Bashar Resan und Ayman Hussein, standen gegen ihren Heimatverein von Beginn an auf dem Platz;

70. Minute — Abdulamirs entscheidender Treffer: In der 70. Minute der hart umkämpften Partie erzielte Kapitän Saad Abdulamir den Führungstreffer für die Gastgeber. Nach einer Standardsituation gelang es ihm, den Torhüter Sanjar Quvvatov zu überwinden;

Späte Wechsel: Obwohl die Schützlinge von Kapadze in den verbleibenden Minuten durch die Einwechslungen von Hamdamov, Alijonov und Chinedu den Druck erhöhten, gelang es ihnen nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Die Situation in der ACL Elite-Tabelle und die Play-off-Gefahr

Dieses Ergebnis hatte erhebliche Auswirkungen auf die Chancen der Teams im kontinentalen Wettbewerb:

Paxtakors Abstieg: Nach 3 Spieltagen und nur 2 Punkten liegen die Hauptstädter außerhalb der Play-off-Plätze und sind auf den gefährlichen 12. Rang abgerutscht;

Air Forces Aufstieg: Nach zwei Niederlagen in Folge feierten die Gastgeber ihren ersten Sieg im Wettbewerb und kletterten auf den 10. Platz.

ACL Elite. 3. Spieltag