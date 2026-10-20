«Sensation auf dem Platz in China»: Polina Kudermetova besiegt Top-40-Spielerin

In der chinesischen Stadt Ningbo hat das prestigeträchtige WTA 500 Turnier der Kategorie «BNB Ningbo Open» seine heiße Phase erreicht. Im Hauptfeld dieses Turniers, bei dem die führenden Tennisstars der Welt zusammenkommen, traten die für Usbekistan antretenden Spielerinnen — Kamila Rakhimova und Polina Kudermetova zu ihren Erstrundenpartien an.

Nach Angaben des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) von Usbekistan endeten die Erstrundenspiele für unsere Vertreterinnen unterschiedlich: Während eine unserer Tennisspielerinnen eine dramatische Sensation schaffte und in die nächste Runde einzog, musste sich die andere ihrer erfahrenen Gegnerin geschlagen geben.

Sieg für Kudermetova: Top-40-Spielerin ausgeschaltet

Die aktuell auf Platz 102 der Weltrangliste geführte Polina Kudermetova traf bereits in der ersten Runde auf die deutlich höher platzierte Nummer 38 der WTA-Rangliste, die Spanierin Cristina Bucșa :

Charakterstärke im ersten Satz: Unsere Landsfrau begann das Match mit großem Willen und gewann den hart umkämpften Tiebreak gegen ihre Gegnerin mit 7:6;

Dominanz im zweiten Satz: Kudermetova setzte ihr souveränes Spiel aus dem ersten Satz fort, kontrollierte den zweiten Satz vollständig und sicherte sich mit einem 6:2-Sieg das Ticket für das Achtelfinale.

Kamila Rakhimova unterliegt starker Tschechin

Für die auf Platz 69 der Weltrangliste geführte Kamila Rakhimova war die Auslosung recht schwierig. In der ersten Runde maß sie sich mit einer der Turnierfavoritinnen, der erfahrenen tschechischen Tennisspielerin und Nummer 28 der WTA-Rangliste, Marie Bouzková :

Ausgeglichener Kampf in beiden Sätzen: Trotz des starken Widerstands von Rakhimova setzte sich die Erfahrung ihrer Gegnerin durch;

Ergebnis: Das Match endete mit 4:6, 4:6 zugunsten der Tschechin, womit Kamila ihre Teilnahme am Einzelturnier beendete.

Super-Duell im Achtelfinale: Gegnerin ist die Nummer 1 der Welt!

In der zweiten Runde des Turniers erwartet Polina Kudermetova eine der größten Herausforderungen ihrer Karriere: