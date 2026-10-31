Große Sensation durch usbekische Tennisspielerinnen: Kudermetova und Timofeyeva erreichen WTA-Finale

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Große Sensation durch usbekische Tennisspielerinnen: Kudermetova und Timofeyeva erreichen WTA-Finale

Die usbekischen Talentierten Tennisspielerinnen — Polina Kudermetova und Mariya Timofeyeva haben beim prestigeträchtigen Guangzhou Open (WTA 250) in China einen glänzenden Sieg im Doppel erzielt und das Finale erreicht.

Im Halbfinale traten unsere Landsfrauen gegen das hochplatzierte Duo aus der Indonesierin Janice Tjen und der Legende des Welttennis, der US-Amerikanerin Venus Williams, an und triumphierten in einem hart umkämpften Match.

Wahres Drama auf dem Platz: 10:6 im entscheidenden Match-Tiebreak

Das Halbfinalduell war geprägt von ausgeglichenem Kampf und hohem psychologischem Druck:

  • Souveräner Start: Im ersten Satz übernahmen die usbekischen Spielerinnen die Initiative und gewannen mit 6:4;

  • Intrige im zweiten Satz: Im zweiten Satz spitzte sich der Kampf zu und führte in den Tiebreak. Hier sicherten sich die erfahrenen Tjen und Williams mit einem knappen 7:6 (10:8) den Satzgewinn;

  • Entscheidender Match-Tiebreak: Im entscheidenden Match-Tiebreak bewiesen Kudermetova und Timofeyeva Nervenstärke und sicherten sich den Sieg mit 10:6.

Die Gegnerinnen waren hochkarätig – die Indonesierin Janice Tjen belegt Platz 38 der WTA-Doppelweltrangliste, während die legendäre Venus Williams auf Platz 204 steht.

Vor uns liegt der Kampf um den Hauptpreis

Im Finale treffen Polina Kudermetova und Mariya Timofeyeva auf ein weiteres starkes Duo des Turniers — die taiwanesischen Schwestern I-Hsuan Cho und Yi-Sen Cho.Dieses Finale ist für unsere Vertreterinnen eine wichtige Gelegenheit, die prestigeträchtige WTA-Trophäe in die Höhe zu stemmen.

Guangzhou OpenPolina KudermetovaMariya TimofeyevaWTA 250Tennis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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