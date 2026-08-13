Drei Medaillen in Budapest: Usbekistans Bahnradfahrer glänzen

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Drei Medaillen in Budapest: Usbekistans Bahnradfahrer glänzen

Die Mitglieder der usbekischen Bahnrad-Nationalmannschaft haben den internationalen Wettbewerb in der ungarischen Hauptstadt Budapest mit starken Ergebnissen beendet. Nikita Svetkov und Sergey Rostovsev belegten in verschiedenen Disziplinen Podiumsplätze und steuerten damit für Usbekistan 2 Gold- und 1 Silbermedaille bei.

Bei den Wettkämpfen am 11. und 12. August hielten die usbekischen Bahnradfahrer in mehreren Disziplinen der starken Konkurrenz stand und erreichten das Podium.

Nikita Svetkov war im Omnium unschlagbar

Einer der wichtigen Siege der usbekischen Nationalmannschaft wurde im Omnium errungen.

Nikita Svetkov zeigte in dieser anspruchsvollen Disziplin mit mehreren Teilwettbewerben konstant starke Leistungen und ließ am Ende alle seine Konkurrenten hinter sich.

Sein Auftritt bescherte der usbekischen Delegation eine der ersten Goldmedaillen des Wettbewerbs.

Im Omnium muss ein Sportler nicht nur Schnelligkeit, sondern auch taktisches Geschick, Ausdauer und die Fähigkeit zur Anpassung an verschiedene Rennformate zeigen. Daher unterstrich dieser Sieg Svetkovs vielseitige Vorbereitung.

Sergey Rostovsev gewann bei einem Wettbewerb zwei Medaillen

In Budapest wurde Sergey Rostovsev ebenfalls zu einem der erfolgreichsten Sportler Usbekistans.

Er gewann die Goldmedaille im Punktefahren. In dieser Disziplin sind nicht nur Schnelligkeit, sondern auch das richtige Lesen des Rennens, Angriffe zum passenden Zeitpunkt und ein planmäßiges Sammeln von Punkten entscheidend.

Rostovsev erreichte auch in einer weiteren Disziplin – dem Scratch – das Podium und gewann die Silbermedaille.

Damit beendete er den Wettbewerb in Ungarn mit zwei persönlichen Auszeichnungen.

2 Gold- und 1 Silbermedaille für Usbekistan

Die Medaillen unserer Sportler beim Wettbewerb verteilen sich wie folgt:

  • Nikita Svetkov – Gold, Omnium;

  • Sergey Rostovsev – Gold, Punktefahren;

  • Sergey Rostovsev – Silber, Scratch.

Der Gewinn von drei Medaillen bei einem zweitägigen internationalen Wettbewerb war ein erfolgreiches Ergebnis für die usbekische Bahnrad-Nationalmannschaft.

Internationale Starts sind wichtige Prüfungen vor großen Wettbewerben

Solche Turniere bieten Sportlern nicht nur die Möglichkeit, Medaillen zu gewinnen, sondern auch eine Plattform, um ihre Vorbereitung gegen Gegner mit unterschiedlichen Schulen und Stilen zu testen.

Besonders in Disziplinen wie Omnium, Punktefahren und Scratch, in denen die Taktik eine entscheidende Rolle spielt, kann internationale Erfahrung bei den nächsten großen Starts von großer Bedeutung sein.

Das Ergebnis in Budapest zeigte erneut, dass Usbekistans Bahnradfahrer auf internationaler Ebene um Spitzenplätze kämpfen können.

Zwei Sportler, drei Medaillen und zwei Titel – die usbekische Bahnradmannschaft beendete den Wettbewerb in Ungarn mit einem starken Ergebnis.

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UsbekistanBudapestNikita SvetkovSergey Rostovsev
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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