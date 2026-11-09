Die aktuelle Saison der Chinese Super League endete mit einem beispiellosen Comeback, das in der Geschichte des Weltfußballs selten zu sehen ist, und einem wahrhaft dramatischen Kampf. Nur 5 Spieltage vor Saisonende lag der spätere Meister noch 14 Punkte hinter dem Tabellenführer, Dalian Yingbo der Verein überwand schließlich alle Hindernisse und feierte die nationale Meisterschaft.

Im entscheidenden letzten 30. Spieltag sicherte sich das Team aus Dalian einen souveränen 3:1-Heimsieg gegen Tianjin Tiger.

Das Titelrennen und die Dramatik des 30. Spieltags: Punktgleichheit, aber...

Der Hauptanwärter auf den Titel bis zum Saisonende, Chengdu Rongcheng, erlitt am letzten Spieltag einen unerwarteten Rückschlag:

Der Fehler des Rivalen: Der Tabellenführer Chengdu Rongcheng verlor am 30. Spieltag in einem hart umkämpften Spiel gegen Shandong Taishan mit 2:3;

Die Sackgasse bei 52 Punkten: Infolgedessen beendeten beide Titelanwärter die Saison mit der gleichen Punktzahl von 52 Punkten;

Die Regel der direkten Duelle: Gemäß dem Reglement wurde bei Punktgleichheit der direkte Vergleich herangezogen. Aufgrund dieses Parameters setzte sich Dalian Yingbo gegen den Rivalen durch und wurde zum neuen chinesischen Meister erklärt.

Das Wunder, das 14 Punkte Rückstand in 5 Spieltagen aufholte

Das Sensationellste an diesem Sieg ist, dass Dalian Yingbo fünf Spieltage vor Schluss die Hoffnung auf den Titel fast aufgegeben hatte, da der Rückstand auf den Spitzenreiter 14 Punkte betrug. Diese von Experten und Fans als „unmöglich“ eingestufte Distanz konnte das Team durch eine Siegesserie und gleichzeitige Punktverluste des Konkurrenten vollständig aufholen.

Die Medaillengewinner und Punktabzüge der Saison

Die aktuelle Saison im chinesischen Fußball war von einem harten Kampf gegen Korruption geprägt, was die Tabelle maßgeblich beeinflusste:

Platz Verein Punkte Anmerkung / Status 1 Dalian Yingbo 52 Chinesischer Meister (besserer direkter Vergleich) 2 Chengdu Rongcheng 52 Vizemeister 3 Beijing Guoan 50 Dritter Platz (5 Punkte Abzug zu Saisonbeginn)

Vor Saisonbeginn wurden im Rahmen von Korruptionsermittlungen durch den Verband Beijing Guoan 5 Punkte und Shanghai Shenhua sogar 10 Punkte abgezogen. Dennoch schaffte es Beijing Guoan, 50 Punkte zu sammeln und die Saison auf dem dritten Platz mit der Bronzemedaille zu beenden.