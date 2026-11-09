Eine Legende kehrt in den großen Fußball zurück: Raúl González wird Cheftrainer von Real Oviedo

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Eine Legende kehrt in den großen Fußball zurück: Raúl González wird Cheftrainer von Real Oviedo

Eine Legende des spanischen Fußballs und von Real Madrid, der berühmte ehemalige Stürmer Raúl González schlägt ein neues und wichtiges Kapitel in seiner Trainerkarriere auf. Der 49-jährige Fachmann wurde zum Cheftrainer des spanischen Zweitligisten Real Oviedo ernannt.

Dies gab der Verein in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung unterzeichnete Raúl einen langfristigen Vertrag mit dem Team bis Juni 2028. langfristiger Vertrag unterzeichnet.

Legendäre Karriere: 3-facher Champions-League-Sieger und Madrider Schule

Raúl González gilt als einer der brillantesten und erfolgreichsten Stürmer in der Geschichte des Weltfußballs:

  • Spielerkarriere: Von 1994 bis 2010 verteidigte er 16 Spielzeiten lang die Farben von Real Madrid. Zudem spielte er in den späteren Jahren seiner Karriere für den deutschen Verein Schalke 04, Al-Sadd in Katar sowie New York Cosmos in den USA.

  • Errungene Titel: Als Spieler wurde er sechsmal spanischer Meister und durfte dreimal den Pokal der UEFA Champions League in die Höhe stemmen.

  • 7 Jahre Erfahrung im Madrider System: Von 2018 bis 2025 war er als Cheftrainer in den Jugendmannschaften von Real Madrid (insbesondere bei Real Madrid Castilla) tätig und bildete zahlreiche junge Talente aus.

Aktuelle Situation von Real Oviedo und Raúls Aufgabe

Das Team aus Asturien kämpft derzeit in der zweiten spanischen Liga, der Segunda División, um den Aufstieg in La Liga:

Indikator

Zahl / Status

Anmerkung

Wettbewerb

Segunda División (La Liga 2)

2. Liga

Absolvierte Spieltage

13 Spieltage

Erster Teil der Saison

Gesammelte Punkte

21 Punkte

Stabile Ergebnisse werden erzielt

Tabellenplatz

9. Platz

Nah an den Play-off- und Aufstiegsplätzen

Vertragslaufzeit

Bis Juni 2028

3,5 Jahre Vertrauen ausgesprochen

Die Führung von Real Oviedo, das mit 21 Punkten auf dem 9. Platz liegt, hat sich zum Ziel gesetzt, das Team durch die Erfahrung, das Trainerpotenzial und den Siegeswillen von Raúl González wieder in die spanische Eliteklasse, La Liga, zu führen. Zudem spielt Raúls Sohn in der Reservemannschaft des Vereins, Vetusta.

Raúl GonzálezReal OviedoSegunda DivisiónReal MadridFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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