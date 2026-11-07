Islam Makhachev lernt in Taschkent Boxtechniken von Bakhodir Jalolov (Video)

Einer der stärksten MMA-Kämpfer der Welt, UFC-Champion Islam Makhachev hält sich derzeit in der usbekischen Hauptstadt Taschkent auf.

Obwohl in den sozialen Medien spekuliert wurde, der Athlet sei für ein spezielles Trainingslager oder zum Erlernen von Boxtechniken von usbekischen Profis angereist, steckt hinter seinem Besuch eine bedeutende internationale Mission.

Jubiläums-Weltmeisterschaft in Taschkent und Status als internationaler Botschafter

Makhachevs Besuch in Usbekistan steht in direktem Zusammenhang mit einem historischen Ereignis im Sportleben des Landes:

50. Jubiläums-Weltmeisterschaft: Vom 6. bis 8. November 2026 ist Taschkent Gastgeber des prestigeträchtigsten Sambo-Turniers — der 50. Jubiläums-Weltmeisterschaft;

Ehrengast und Sambo-Botschafter: Der UFC-Champion wurde als offizieller Ehrengast und internationaler Sambo-Botschafter zu diesem globalen Wettbewerb eingeladen;

Zusammenarbeit mit Emelianenko: Während der offiziellen Veranstaltungen in der Hauptstadt nahm Islam Makhachev gemeinsam mit der Legende der Kampfsportwelt Fedor Emelianenko die offiziellen Ernennungsurkunden als Sambo-Botschafter entgegen und nimmt an einer Reihe wichtiger Treffen teil.

Bakhodir Jalolov und das Aufsehen erregende Sparring: Details zum Treffen im Mai

Das ungewöhnliche Training zwischen Bakhodir Jalolov und Islam Makhachev, das in den sozialen Medien erneut für Aufsehen sorgt, fand tatsächlich bereits im Mai dieses Jahres in Taschkent statt:

Duell auf der Matte (Grappling): Der zweifache Olympiasieger und ungeschlagene Profiboxer im Superschwergewicht, Bakhodir Jalolov, stellte sich trotz seiner Boxkarriere dem MMA-Star auf der Matte zu einem Kräftemessen nach Grappling-Regeln;

Enormer Gewichts- und Größenunterschied: Trotz der großen physischen Unterschiede (Jalolov als Gigant im Superschwergewicht, Makhachev in einer deutlich leichteren Gewichtsklasse) demonstrierte der UFC-Champion seine absolute Aktivität und Überlegenheit in Sachen Ringer-Elemente und Bodentechnik;

Gegenseitiger Respekt: Am Ende des Trainings lobte Jalolov die physische Stärke und die Ringer-Schule von Makhachev, während der Kämpfer aus Dagestan ein historisches Foto mit dem usbekischen Boxstar in den sozialen Medien teilte und seinen gegenseitigen Respekt ausdrückte.

Beide Athleten stehen derzeit an der Weltspitze ihrer jeweiligen Disziplinen, und Makhachevs Besuch in der Hauptstadt im Rahmen der Sambo-Weltmeisterschaft ist für die lokalen Kampfsportfans ein echtes Fest.