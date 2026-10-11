Manchester City besiegt Liverpool auswärts deutlich

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Manchester City besiegt Liverpool auswärts deutlich

Im Spitzenspiel des 6. Spieltags der Premier League erlebten die Fans ein überraschend deutliches Ergebnis. Die Mannschaft, die mit einer starken Form und ohne Punktverlust in die Saison gestartet ist, Manchester Citybesiegte den Erzrivalen Liverpool im legendären Anfield-Stadion auswärts mit 3:0.

Das Schicksal der Partie wurde durch einen Platzverweis der Gastgeber sowie die intensiven Angriffe der „Citizens“ Mitte der zweiten Halbzeit besiegelt.

Die entscheidende Phase: Rote Karte und drei Tore in 13 Minuten

Obwohl die erste Halbzeit und der Beginn der zweiten Hälfte ausgeglichen verliefen, veränderte eine Situation in der 62. Minute den Spielverlauf grundlegend:

  • Rote Karte und mangelnde Disziplin: In der 62. Minute sah Liverpool-Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch die Gelb-Rote Karte und wurde des Feldes verwiesen;

  • Haalands Tor: In der Abwehr der dezimierten Gastgeber entstanden sofort Lücken, und nur drei Minuten später, in der 65. Minute, eröffnete Erling Haaland den Torreigen;

  • Die Bestrafung ging weiter: Die Gäste erhöhten den Druck: Der in der 68. Minute eingewechselte Jérémy Doku baute die Führung aus, bevor Rayan Cherki in der 78. Minute den dritten Treffer gegen die Merseysider erzielte und den Schlusspunkt setzte.

Husanov blieb auf der Bank, City festigt die Tabellenführung

Einer der Aspekte, der für usbekische Fußballfans besonders interessant war, war die Nominierung des Verteidigers unserer Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov:

  • Husanovs Situation: Der junge usbekische Verteidiger blieb bei Manchester City auf der Ersatzbank und kam nicht zum Einsatz;

  • Enzo Marescas Team mit perfekter Bilanz: Die Schützlinge von Enzo Maresca feierten ihren sechsten Sieg in Folge, bauten ihr Punktekonto auf 18 Zähler aus und festigten ihre alleinige Tabellenführung;

  • Liverpools Krise: Mit nur 9 Punkten aus 6 Spielen rutschten die Merseysider auf den 9. Tabellenplatz ab.

Dieser überzeugende Sieg vonManchester City in Liverpool unterstrich einmal mehr, dass das Team der Hauptanwärter auf den Meistertitel in dieser Saison ist.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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