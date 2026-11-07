Startelf von Manchester City für den 10. Spieltag bekannt gegeben – Husanov steht in der Startformation!

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Startelf von Manchester City für den 10. Spieltag bekannt gegeben – Husanov steht in der Startformation!

Im Rahmen des 10. Spieltags der englischen Premier League tritt der amtierende Meister und Tabellenführer „Manchester City“ auswärts bei „Nottingham Forest“ an. Die Begegnung beginnt um 22:30 Uhr nach Taschkenter Zeit.

Für die usbekischen Fußballfans gewinnt dieses Spiel noch mehr an Bedeutung: Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abduqodir Husanov “, hat den Sprung in die Startelf der „Citizens“ geschafft und wird von Beginn an auf dem Platz stehen.

Die Star-Elf der „Citizens“: Mit wem läuft Husanov auf?

Das Trainerteam von „Manchester City“ hat für das Duell des 10. Spieltags die stärksten Spieler nominiert:

  • Torwart: Gianluigi Donnarumma;

  • Abwehr: Rúben Dias, Marc Guéhi, Abduqodir Husanov, Joško Gvardiol;

  • Mittelfeld: Enzo Fernández, Anderson, Rayan Cherki, Iliman Ndiaye;

  • Angriff und Flügel: Jérémy Doku, Erling Haaland.

Dass Husanov neben den weltweit teuersten Verteidigern wie Rúben Dias, Marc Guéhi und Joško Gvardiol in der Innenverteidigung und auf der Außenbahn in der Startelf steht, ist ein klarer Beweis für das große Vertrauen in den usbekischen Legionär.

Wichtige Auswärtsreise und Kampf um Punkte

Das Duell im „City Ground“ Stadion ist für das Titelrennen von großer Bedeutung:

  • Widerstand eines starken Gegners: „Nottingham Forest“ ist dafür bekannt, auf heimischem Boden den Großen der Liga stets Paroli zu bieten, was für die von Husanov angeführte Defensive eine große Herausforderung darstellt;

  • Haalands Offensivkraft: In der vordersten Reihe wird „City“ versuchen, sich durch den norwegischen Torjäger Erling Haaland und die schnellen Flügelangriffe von Jérémy Doku die drei Punkte zu sichern.

Die Partie beginnt um 22:30 Uhr und Millionen usbekischer Fans werden das glanzvolle Spiel ihres Landsmanns in der Premier League verfolgen.

Abduqodir HusanovManchester CityPremier LeagueNottingham ForestFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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