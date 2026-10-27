Vor dem Duell gegen Brighton: Warum wurden die Leistungsträger von Manchester City aus dem Kader gestrichen?

Nach der ersten Saisonniederlage in der Premier League, einem 1:2 bei Aston Villa, Manchester Citywurden im Lager von gravierende Entscheidungen getroffen. Der Cheftrainer des Teams, Enzo Maresca gab offiziell bekannt, dass fünf wichtige Stars der Stammelf einen Kurzurlaub erhalten haben.

City Xtra berichtet, dass der italienische Fachmann aufgrund des engen Spielplans und der körperlichen Erschöpfung Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Rúben Dias, Elliot Anderson und Joško Gvardiol drei Tage Erholung gewährt hat.

„Sie werden topfit zurückkehren“: Marescas Erklärung

Der Cheftrainer der „Citizens“ erläuterte das Ziel dieser Entscheidung wie folgt:

Notwendigkeit der Regeneration: „Dieser dreitägige Urlaub wird ihnen helfen, Kraft zu tanken sowie ihre körperliche und mentale Energie wiederherzustellen. Sie werden in Bestform zurückkehren“, betonte Enzo Maresca.

Fazit nach der Niederlage: Da das schwere Spiel gegen Aston Villa viel Kraft gekostet hat, hielt es der Trainerstab für notwendig, die Spieler für die kommenden wichtigen Partien in der Premier League und auf europäischer Bühne zu schonen.

Chance für Alternativen: Die Abwesenheit dieser Stars bietet jungen Spielern aus der Reserve und Akteuren mit weniger Spielpraxis die Möglichkeit, ihr Potenzial unter Beweis zu stellen.

Das Pokalspiel steht bevor: Wer spielt gegen Brighton?

Manchester Cityempfängt in der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober um 00:30 Uhr im Rahmen der 4. Runde des EFL Cup Brighton im eigenen Stadion:

Rotation in Abwehr und Tor: Das Fehlen von Donnarumma, Dias und Gvardiol bedeutet, dass das Tor von Gerónimo Rulli gehütet wird, während die Innenverteidigung und die Außenbahnen Abdukodir Khusanov, Rico Lewis und Nico O'Reilly anvertraut werden.

Zentrum des Angriffs: Es wird erwartet, dass der 17-jährige Stürmer Floyd Samba, der in der vorherigen Runde gegen Norwich zwei Tore erzielte, den Platz von Erling Haaland einnimmt.

Mittelfeld: Durch die Pause für Anderson könnten Mateo Kovačić und Ayub Bouaddi die volle Kontrolle im Zentrum übernehmen.

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