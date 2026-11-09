Unglaublicher Thriller: Manchester United rettet in der 90.+6 Minute ein 4:4-Unentschieden

·11·Sport
Unglaublicher Thriller: Manchester United rettet in der 90.+6 Minute ein 4:4-Unentschieden

Im Rahmen des 10. Spieltags der Premier League fand eines der bisher intensivsten und spektakulärsten Duelle der Saison statt. Im Old Trafford Manchester Unitedempfing das von Unai Emery trainierte Aston Villa und lieferte sich einen wahren Schlagabtausch, der mit einem kämpferischen 4:4 endete.

Die Schützlinge von Michael Carrick zeigten eine beeindruckende Moral, nachdem sie in beiden Halbzeiten mit zwei Toren zurücklagen. Zwei späte Treffer in der Nachspielzeit bewahrten die Mancunians vor einer weiteren Niederlage.

8 Tore, Blitzstarts und ein Wunder in der Nachspielzeit

Die Partie entwickelte sich von der ersten Sekunde an nach einem unerwarteten Drehbuch:

  • Schockstart durch Villa (0:2): Bereits in der 2. Minute traf Alisson, gefolgt von einem Tor durch Nicolas Jackson in der 4. Minute, womit die Gäste früh in Führung gingen.

  • Die Antwort vor der Pause (2:2): In der 16. Minute verwandelte Bruno Fernandes einen Elfmeter zum Anschlusstreffer, und in der 44. Minute glich Youri Tielemans aus.

  • Der neue Nackenschlag nach der Pause (2:4): Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste aus Birmingham den Druck: John McGinn per Elfmeter (48.) und Leon Goretzka mit einem präzisen Schuss (53.) stellten auf 2:4.

  • Das dramatische Finale in der Nachspielzeit (4:4): Als die Niederlage unausweichlich schien, verkürzte der eingewechselte Joshua Zirkzee in der 90.+2 Minute, ehe Patrick Dorgu in der 90.+6 Minute den Ausgleich erzielte und das Stadion zum Beben brachte.

Spielbericht und Aufstellungen

  • Premier League, 10. Spieltag

    Manchester United— Aston Villa 4:4

    8. November, Old Trafford

    Tore: Fernandes (16., Elfmeter), Tielemans (44.), Zirkzee (90.+2), Dorgu (90.+6) — Alisson (2.), Jackson (4.), McGinn (48., Elfmeter), Goretzka (53.).

    Gelbe Karten: Heaven (57.), Suzuki (90.+7).

  • Manchester United: Lammens, Dalot (Dorgu, 66.), Yoro, Maguire (Heaven, 46.), Mazraoui, Mainoo, Tielemans (Mount, 66.), Fernandes, Diallo (Lacey, 66.), Cunha, Mbeumo (Zirkzee, 83).

  • Aston Villa: Suzuki, Harwood-Bellis, Lindelöf, Torres, Maatsen, Kamara, Goretzka (Mbaye, 78.), McGinn (Hemmings, 71.), Alisson (Barkley, 71.), Manzambi (Gomes, 78.), Jackson (Majo, 86.).

Tabellensituation: Die Probleme bleiben bestehen

Trotz des emotionalen Punktgewinns ist die Lage der Mancunians in der Tabelle besorgniserregend:

  • Manchester United in der Gefahrenzone: Mit nur einem Sieg aus 10 Spielen geht das Team von Michael Carrick mit 8 Punkten in die Länderspielpause und belegt den 18. Tabellenplatz (Abstiegszone).

  • Aston Villa auf Platz 10: Obwohl die Gäste den Sieg aus der Hand gaben, konnten sie ihr Punktekonto auf 13 aufstocken und stehen damit im gesicherten Tabellenmittelfeld auf Rang 10.

Manchester UnitedAston VillaPremier LeagueFußballEngland
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Warum ist Enzo Maresca besorgt über das Spiel von Aston Villa ohne BallWarum ist Enzo Maresca besorgt über das Spiel von Aston Villa ohne Ball22 Oktober 22:41Newcastle – Aston Villa: Aufstellungen und Live-TickerNewcastle – Aston Villa: Aufstellungen und Live-Ticker17 Oktober 20:17Die „Entlassungskandidaten“ unter Carrick: Wer erhielt die schlechtesten Noten gegen Chelsea?Die „Entlassungskandidaten“ unter Carrick: Wer erhielt die schlechtesten Noten gegen Chelsea?31 Oktober 22:24Sensation in der Premier League: Manchester United kassiert Heimpleite gegen BournemouthSensation in der Premier League: Manchester United kassiert Heimpleite gegen Bournemouth25 Oktober 21:52Leeds – Manchester United: Aufstellungen und LivetickerLeeds – Manchester United: Aufstellungen und Liveticker18 Oktober 16:46Super-Comeback im Old Trafford: Man Utd verspielt 2:0-Führung gegen BrightonSuper-Comeback im Old Trafford: Man Utd verspielt 2:0-Führung gegen Brighton17 September 06:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester