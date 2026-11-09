Unglaublicher Thriller: Manchester United rettet in der 90.+6 Minute ein 4:4-Unentschieden

Im Rahmen des 10. Spieltags der Premier League fand eines der bisher intensivsten und spektakulärsten Duelle der Saison statt. Im Old Trafford Manchester Unitedempfing das von Unai Emery trainierte Aston Villa und lieferte sich einen wahren Schlagabtausch, der mit einem kämpferischen 4:4 endete.

Die Schützlinge von Michael Carrick zeigten eine beeindruckende Moral, nachdem sie in beiden Halbzeiten mit zwei Toren zurücklagen. Zwei späte Treffer in der Nachspielzeit bewahrten die Mancunians vor einer weiteren Niederlage.

8 Tore, Blitzstarts und ein Wunder in der Nachspielzeit

Die Partie entwickelte sich von der ersten Sekunde an nach einem unerwarteten Drehbuch:

Schockstart durch Villa (0:2): Bereits in der 2. Minute traf Alisson, gefolgt von einem Tor durch Nicolas Jackson in der 4. Minute, womit die Gäste früh in Führung gingen.

Die Antwort vor der Pause (2:2): In der 16. Minute verwandelte Bruno Fernandes einen Elfmeter zum Anschlusstreffer, und in der 44. Minute glich Youri Tielemans aus.

Der neue Nackenschlag nach der Pause (2:4): Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste aus Birmingham den Druck: John McGinn per Elfmeter (48.) und Leon Goretzka mit einem präzisen Schuss (53.) stellten auf 2:4.

Das dramatische Finale in der Nachspielzeit (4:4): Als die Niederlage unausweichlich schien, verkürzte der eingewechselte Joshua Zirkzee in der 90.+2 Minute, ehe Patrick Dorgu in der 90.+6 Minute den Ausgleich erzielte und das Stadion zum Beben brachte.

Spielbericht und Aufstellungen

Premier League, 10. Spieltag Manchester United— Aston Villa 4:4 8. November, Old Trafford Tore: Fernandes (16., Elfmeter), Tielemans (44.), Zirkzee (90.+2), Dorgu (90.+6) — Alisson (2.), Jackson (4.), McGinn (48., Elfmeter), Goretzka (53.). Gelbe Karten: Heaven (57.), Suzuki (90.+7).

Manchester United: Lammens, Dalot (Dorgu, 66.), Yoro, Maguire (Heaven, 46.), Mazraoui, Mainoo, Tielemans (Mount, 66.), Fernandes, Diallo (Lacey, 66.), Cunha, Mbeumo (Zirkzee, 83).

Aston Villa: Suzuki, Harwood-Bellis, Lindelöf, Torres, Maatsen, Kamara, Goretzka (Mbaye, 78.), McGinn (Hemmings, 71.), Alisson (Barkley, 71.), Manzambi (Gomes, 78.), Jackson (Majo, 86.).

Tabellensituation: Die Probleme bleiben bestehen

Trotz des emotionalen Punktgewinns ist die Lage der Mancunians in der Tabelle besorgniserregend: