Erwartete Liste von Karpin: 36 Spieler für das Spiel Russlands in Taschkent nominiert

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Erwartete Liste von Karpin: 36 Spieler für das Spiel Russlands in Taschkent nominiert

Der Trainerstab der russischen Nationalmannschaft unter der Leitung von Cheftrainer Valeri Karpin hat einen erweiterten Kader von 36 Spielern für das Trainingslager im Rahmen der FIFA-Abstellungsperiode im November 2026 bekannt gegeben.

Im Rahmen dieses Trainingslagers bestreitet das Team zwei wichtige internationale Freundschaftsspiele: Am 12. November trifft es in Taschkent auf die usbekische Nationalmannschaft, und am 17. November spielt es in Krasnodar gegen den südamerikanischen Vertreter Venezuela. Besonders hervorzuheben ist, dass auch die wichtigsten Legionäre, die bei führenden europäischen und amerikanischen Vereinen unter Vertrag stehen, im russischen Aufgebot stehen.

Die Stars kommen nach Taschkent: Legionäre im Kader

Valeri Karpin hat für diese Spiele führende Akteure nominiert, die auf den Bühnen Europas und der MLS glänzen:

  • PSG-Torhüter: Der berühmte Torhüter, der beim französischen Meister unter Vertrag steht, Matvey Safonov wurde als Hauptkandidat für das Tor in den Kader berufen;

  • Führende Akteure auf europäischem Boden: Der Star des französischen Vereins AS Monaco, Aleksandr Golovin, der in der spanischen La Liga fürReal Sociedadauflaufende Arsen Zakharyan sowie der Spieler des türkischen Klubs Galatasaray, Aleksey Batrakov wurden für das Mittelfeld berufen;

  • MLS-Torjäger: Der Spielmacher des US-Klubs Atlanta United, Aleksey Miranchuk bereitet sich ebenfalls auf das Duell in Taschkent vor.

Der vollständige Kader nach Positionen: 36 Kandidaten

  • Torhüter (6 Spieler): Denis Adamov (Zenit), Stanislav Agkatsev (Krasnodar), Aleksandr Maksimenko (Spartak), Anton Mitryushkin (Lokomotiv), Matvey Safonov (PSG), Maksim Borisko (ZSKA);

  • Abwehrspieler (10 Spieler): Kirill Danilov, Danil Krugovoy (beide ZSKA), Igor Dmitriyev, Ruslan Litvinov (beide Spartak), Andrey Langovich, Viktor Melyokhin (beide Rostov), Yevgeniy Morozov, Aleksandr Silyanov (beide Lokomotiv), Mingiyan Beveyev (Baltika), Ilya Vakhaniya (Krasnodar), Turpal-Ali Ibishev (Akhmat), Maksim Osipenko (Dinamo Moskau);

  • Mittelfeldspieler (10 Spieler): Kirill Glebov, Matvey Kislyak, Ivan Oblyakov (alle ZSKA), Danil Prutsev, Nail Umyarov (beide Spartak), Daniil Glebov (Dinamo Moskau), Artyom Karpukas (Zenit), Aleksey Mironov (Rostov), Aleksey Batrakov (Galatasaray), Arsen Zakharyan (Real Sociedad);

  • Stürmer (8 Spieler): Yaroslav Gladishev, Konstantin Tyukavin (beide Dinamo Moskau), Nikolay Komlichenko, Sergey Pinyayev (beide Lokomotiv), Aleksandr Sobolev (Zenit), Lechi Sadulayev (Akhmat), Aleksandr Golovin (Monaco), Aleksey Miranchuk (Atlanta United).

Das Aufeinandertreffen zwischen Usbekistan und Russland am 12. November in Taschkent hat für beide Teams eine hohe prinzipielle Bedeutung und wird für die Fans in Taschkent voraussichtlich zu einem echten Star-Duell.

Russische NationalmannschaftUsbekische NationalmannschaftValeri KarpinInternationales FreundschaftsspielFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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