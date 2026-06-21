Brasilianischer Präsident macht sich über verletzten Neymar lustig: Der Remote-Fußballer

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva äußerte sich zur Situation um Nationalstürmer Neymar und nannte ihn den ersten "Remote-Worker" in der Fußballgeschichte. Das Staatsoberhaupt scherzte über den Zustand des Starspielers, der die Weltmeisterschaft 2026 aufgrund einer Verletzung von der Tribüne aus verfolgen muss. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Während eines Auftritts in Belo Horizonte sprach der Präsident mit einem jungen Fan. Als der Junge Neymar als den besten Spieler der aktuellen "Seleção" bezeichnete, wies Lula da Silva auf den körperlichen Zustand und die Abwesenheit des 34-jährigen Stürmers auf dem Platz hin. Laut Globo erinnerte sich der Präsident an einen populären Witz aus den sozialen Netzwerken.

"Gestern habe ich im Internet etwas Interessantes gelesen: Neymar ist der erste Fußballer der Welt, der für das 'Homeoffice' nominiert wurde. Vielleicht müssen wir bald eine Nationalmannschaft aus 11 Pelés mithilfe von künstlicher Intelligenz zusammenstellen", sagte das brasilianische Staatsoberhaupt lachend.

Verletzung und Genesungsprozess

Neymar, der derzeit für den Club Santos spielt, verpasste die ersten Spiele der Weltmeisterschaft aufgrund einer Muskelverletzung zweiten Grades in der Wade. Derzeit absolviert er in New Jersey separate Genesungstrainings abseits der Gruppe. Der medizinische Stab Brasiliens setzt alles daran, ihn bis zu den entscheidenden Phasen des Turniers wieder in den Kader zu bringen.

Zur Information: Die brasilianische Nationalmannschaft strebt bei dieser in Nordamerika ausgetragenen WM ihren sechsten Meistertitel an. Obwohl Neymar als wichtigster Anführer des Teams gilt, sorgen seine häufigen Verletzungen für Diskussionen unter Fans und Funktionären.

Lula da Silvas Vergangenheit mit Fußballern

Dies ist nicht das erste Mal, dass der Präsident scharfe oder humorvolle Bemerkungen über brasilianische Stars macht. Bereits 2006 stellte Lula da Silva den körperlichen Zustand des legendären Ronaldo Nazario (Il Fenomeno) infrage. Damals fragte er in einem Gespräch mit Trainer Carlos Alberto Parreira nach Gerüchten, Ronaldo sei "dick".

Dieser Vorfall entwickelte sich zu einem großen Konflikt, und Ronaldo reagierte scharf auf den Präsidenten, indem er an Gerüchte über dessen Alkoholkonsum erinnerte. In der aktuellen Situation gibt es noch keine offizielle Reaktion von Neymar auf den Witz des Präsidenten.

Die Ergebnisse der brasilianischen Nationalmannschaft in den kommenden Runden hängen maßgeblich von Neymars Rückkehr und seiner sportlichen Form ab. Die Fans hoffen, dass das "Remote-Work" bald endet und der Stürmer schnellstmöglich auf den grünen Rasen zurückkehrt.