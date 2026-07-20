Messi gibt nach dem Finale zu: Spanien hat besser gespielt

Die argentinische Nationalmannschaft konnte ihren Titel im Finale der WM 2026 nicht verteidigen und verlor mit 0:1 gegen Spanien. Nach dem entscheidenden Spiel Lionel Messi akzeptierte das Ergebnis würdevoll und erkannte die Überlegenheit des Gegners offen an.

Der 39-jährige Fußballer verbarg nicht, dass die Niederlage schmerzhaft war. Er betonte jedoch, dass seine Teamkollegen auf dem Platz alles gegeben hätten und der Weg bis ins Finale nicht abgewertet werden dürfe.

„Wir haben auf dem Platz alles gegeben“

Über seine Gefühle nach dem Finale sprechend, sagte Messi, es sei ein sehr trauriger Moment für Argentinien gewesen.

„Natürlich ist es eine traurige Situation. Aber ich verstehe sehr gut, dass wir auf dem Platz alles gegeben haben“, sagte er.

Argentinien startete als amtierender Weltmeister in das Turnier und erreichte erneut das entscheidende Spiel. Doch der letzte Schritt zum zweiten Titel in Folge endete mit einer Niederlage.

Messi erkannte die Überlegenheit Spaniens an

Der argentinische Kapitän suchte nicht nach Ausreden für die Niederlage und stellte fest, dass der Gegner im Finale besser agierte.

„Um ehrlich zu sein, hat Spanien in diesem Spiel besser gespielt als wir. Wir haben verloren und akzeptieren dieses Ergebnis“, zitiert ESPN Messi.

In der regulären Spielzeit fielen keine Tore. Die Mannschaften spielten vorsichtig und überließen die Entscheidung über die Meisterschaft der Verlängerung.

In der 106. Minute Ferran Torres erzielte das Tor gegen Argentinien. Dieses einzige Tor bescherte Spanien einen 1:0-Sieg und den zweiten Weltmeistertitel in ihrer Geschichte.

„Wir werden den Weg, den wir gegangen sind, nicht vergessen“

Messi betonte besonders, dass die Niederlage im Finale die geleistete Arbeit und die Ergebnisse der Mannschaft während des gesamten Turniers nicht zunichtemache.

„Aber das bedeutet nicht, dass wir den Weg, den wir gegangen sind, und die Arbeit, die wir geleistet haben, vergessen werden. Deshalb spreche ich meinem Volk, meinen Teamkollegen und dem ganzen Land meinen Dank aus.“

Obwohl Argentinien den Pokal im Finale nicht gewinnen konnte, zeigten sie erneut, dass sie zu den zwei stärksten Mannschaften der Welt gehören. Messi drückte den Fans und Teamkollegen seinen Dank aus und nahm die Niederlage verantwortungsbewusst an.

Messi beendete das Turnier mit Top-Ergebnissen

Lionel Messi war während der WM 2026 einer der Hauptakteure der argentinischen Offensive. Er erzielte 8 Tore und gab 4 Vorlagen im Wettbewerb.

Damit war der argentinische Fußballer direkt an 12 Toren beteiligt. Auch wenn er im Finale nicht sein volles Potenzial zeigen konnte, war seine Leistung während des gesamten Turniers entscheidend für den Gewinn der Silbermedaille.

Argentinien kehrte ohne Pokal, aber erhobenen Hauptes zurück

Die Weltmeisterschaft 2026 wurde erstmals mit 48 Nationalmannschaften ausgetragen. Das Turnier wurde von den USA, Mexiko und Kanada ausgerichtet.

Argentinien erreichte das Finale, konnte aber die letzte Hürde nicht nehmen. Selbst nach der Niederlage wählte Messi den Weg des Respekts gegenüber dem Gegner und der Dankbarkeit gegenüber seinem Team anstelle von Ausreden.

Spanien hob den Pokal in die Höhe. Argentinien zeigte, dass man eine Niederlage auch an einem schwierigen Abend mit Würde akzeptieren kann.