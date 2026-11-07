„Wenn ein Angebot aus der Serie A kommt...“: Details zum aufsehenerregenden Interview von Cannavaro

Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft Fabio Cannavaro äußerte sich erstmals offen zu seiner Zukunft, seiner Sehnsucht nach dem Vereinsfußball und der Möglichkeit einer Rückkehr in die italienische Liga.

Der italienische Experte war zu Gast in der berühmten Sky Sport Sendung „Sky Calcio Unplugged“ und sprach über die Unterschiede zwischen der täglichen Arbeit auf Vereinsebene und der Tätigkeit bei einer Nationalmannschaft.

„Die tägliche Arbeit im Verein macht mir Spaß“: Was hat Cannavaro verraten?

Während der Sendung verhehlte der Trainer nicht, dass er den ständigen und regelmäßigen Kontakt zu den Spielern vermisst:

Der Wert des täglichen Trainings: Laut Cannavaro bereitet es ihm eine besondere berufliche Freude, im Vereinssystem täglich mit den Spielern auf dem Platz zu arbeiten, taktische Übungen durchzuführen und sich auf regelmäßige Spiele vorzubereiten;

Möglichkeit einer Rückkehr in die Serie A: Auf die Frage der Moderatoren „Wie würden Sie reagieren, wenn ein Verein aus der italienischen Serie A Ihnen ein offizielles Angebot unterbreiten würde?“, betonte der Experte, dass er die Situation gemeinsam mit der UFA prüfen würde;

Diskussion mit der UFA: Cannavaro erklärte, dass er im Falle einer solchen Anfrage keine einseitige Entscheidung treffen würde, sondern das Angebot zunächst auf professioneller Ebene mit der Führung des usbekischen Fußballverbandes (UFA) besprechen würde.

Aktueller Vertrag und Rücktrittsgerüchte

Nach diesen in der italienischen Presse geäußerten Gedanken rückten wichtige Aspekte bezüglich des Status des Trainers in Usbekistan erneut in den Fokus: