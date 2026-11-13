Der Torhüter der italienischen Nationalmannschaft und von Manchester City, Gianluigi Donnarumma , steht erneut im Rampenlicht wegen Fehlern, die seinen Gegnern im Laufe seiner Karriere Tore geschenkt haben. Im wichtigen Spiel des 5. Spieltags der UEFA Nations League gegen Frankreich (3:1) führte ein weiterer grober Schnitzer des berühmten Keepers zu einem Gegentor.

Schwerwiegender Fehler im Spiel gegen Frankreich

Nur 10 Minuten nach Spielbeginn versuchte Gianluigi Donnarumma einen flachen Pass aus dem Strafraum durch die Mitte. Sein Versuch misslang jedoch, und der französische Flügelspieler Michael Olise fing den Ball sofort ab, umkurvte einen Verteidiger und eröffnete mit einem präzisen Schuss den Torreigen.

Dieser Vorfall ging als der 38. Fehler in die Geschichte ein, der bei dem erfahrenen Torhüter zu einem Gegentor führte. Statistiken zufolge hat Donnarumma 31 dieser Fehler auf Vereinsebeneund weitere 7 im Trikot der italienischen Nationalmannschaft begangen.

Donnarummas Fehlerstatistik Kennzahlen und Details Gesamtzahl der Fehler 38 (nähert sich der 40) Fehler auf Vereinsebene 31 (darunter bei Manchester City) Fehler in der Nationalmannschaft 7 (für die italienische Nationalmannschaft) Jüngster Vorfall Tor durch Michael Olise im Spiel gegen Frankreich

Fehler in dieser Saison und Probleme bei Manchester City

Zur Erinnerung: Die Fehler des talentierten Keepers in dieser Saison beschränken sich nicht nur auf die Nationalmannschaft. Auch bei seinen Einsätzen für Manchester Citygab es Situationen, in denen er den Gegnern Chancen ermöglichte. Insbesondere in den Spielen gegen RB Leipzig, Aston Villa und Coventry kamen ähnliche Fehler vor, die von Fans und Experten scharf kritisiert wurden.

Glauben Sie, dass das riskante Spiel mit dem Fuß bei Weltklasse-Torhütern ein unvermeidbares Risiko des modernen Fußballs oder eine Vorgabe der Trainer ist? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!