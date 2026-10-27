Nachdem sie am letzten Spieltag der Premier League ihre erste Saisonniederlage mit 1:2 bei Aston Villa hinnehmen mussten, Manchester Citysteht unter Zugzwang, die Situation sofort zu korrigieren. Die „Citizens“ unter der Leitung von Enzo Maresca stehen vor einer weiteren wichtigen Prüfung im Achtelfinale des EFL Cup gegen Brighton.

Evening Standard und Sports Mole berichten, dass der extrem dichte Spielplan sowie die jüngsten Misserfolge den Trainerstab zu einer umfassenden Rotation zwingen werden. Vor allem wird erwartet, dass der talentierte usbekische Verteidiger Abduqodir Husanov im Pokalspiel zum Einsatz kommt.

Abwehr und Tor: Rulli ersetzt Donnarumma, spielt Husanov zentral oder auf der Außenbahn?

Die groben Fehler im Spiel gegen Aston Villa und Anzeichen von Müdigkeit führen dazu, dass neue Namen in der Defensive zu sehen sein werden:

Wechsel im Tor: Gianluigi Donnarumma, der nach dem Spiel gegen Aston Villa für das zweite Gegentor verantwortlich gemacht wurde, wird auf die Bank gesetzt; seinen Platz nimmt Gerónimo Rulli ein, der im letzten Monat beim 5:0-Pokalsieg gegen Norwich erfolgreich debütierte.

Die Vielseitigkeit von Abduqodir Husanov: Da Matheus Nunes aufgrund muskulärer Probleme ausfällt, wird erwartet, dass Maresca auf der Rechtsverteidigerposition auf Rico Lewis oder Abduqodir Husanov vertraut.

Zentrale Verteidigung: Sollte Husanov nicht auf der Außenbahn spielen, wird er zum Anker der Innenverteidigung; als Partner stehen der zuletzt kritisierte Marc Guéhi, der erfahrene Rúben Dias oder das junge Talent Vítor Reis zur Auswahl.

Linke Außenbahn: Für die Position des Linksverteidigers konkurrieren Nico O'Reilly und Joško Gvardiol.

Mittelfeld und Angriff: Pause für Haaland, 17-jähriger neuer Torjäger auf dem Platz

Maresca hat beschlossen, die Hauptleistungsträger zu schonen und die Kräfte neu zu verteilen:

Der 17-jährige Samba ersetzt Haaland: Erling Haaland, der nach seiner Fußverletzung gegen Aston Villa 90 Minuten durchspielte, erhält eine komplette Pause; seinen Platz nimmt das 17-jährige Wunderkind ein, das im Pokalspiel gegen Norwich einen Doppelpack erzielte: Floyd Samba wird auflaufen.

Erneuerung des Mittelfelds: Es wird erwartet, dass Ayoub Abouaddi und Mateo Kovačić, die im letzten Spiel auf der Bank saßen, in die Startelf rücken, was Elliot Anderson und Enzo Fernández eine Verschnaufpause verschafft.

Foden kehrt zurück: Phil Foden, der in den letzten beiden Heimspielen 4 Tore erzielte und in Topform ist, gilt als Hauptkandidat, um die Position als „Zehner“ von Rayan Cherki zu übernehmen.

Voraussichtliche Aufstellung vonManchester City

Position Spieler Torwart Gerónimo Rulli Verteidiger Rico Lewis, Abduqodir Husanov, Rúben Dias, Nico O'Reilly Zentrales Mittelfeld Ayoub Abouaddi, Mateo Kovačić Offensives Mittelfeld Rayan Makeydu (oder Allan), Phil Foden, Jérémy Doku Mittelstürmer Floyd Samba Geschonte Leistungsträger Gianluigi Donnarumma, Erling Haaland, Enzo Fernández

Dieses Duell gegen Brighton wird für Manchester City nicht nur ein Weg ins Viertelfinale, sondern auch ein wichtiger Test für Abduqodir Husanov und die jungen Talente, um das Vertrauen des Trainers zu rechtfertigen.