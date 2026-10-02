Kehrt Donnarumma zum AC Mailand zurück? Bayern und Inter steigen in den Poker um den italienischen Torhüter ein

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Kehrt Donnarumma zum AC Mailand zurück? Bayern und Inter steigen in den Poker um den italienischen Torhüter ein

Auf dem europäischen Transfermarkt bahnt sich die nächste Sensation an! Wie der bekannte Insider Ekrem Konur berichtet,Manchester Cityund die Zukunft des italienischen Nationaltorhüters Gianluigi Donnarumma rücken in den Fokus der europäischen Giganten. Angesichts des wachsenden Drucks von „Manchester City“ beobachten auch der FC Bayern München sowie die beiden Mailänder Rivalen – Inter und Milan – die Situation genau. Besonders die mögliche Rückkehr von Donnarumma, der einst unter großem Aufsehen nach Paris wechselte, in sein ehemaliges Zuhause im San Siro versetzt die Fans der Serie A in Aufregung. Doch unter welchen Bedingungen könnte dieser unerwartete Transfer stattfinden?

Die spektakuläre Rückkehr ins San Siro und der Maignan-Faktor

Viele Experten halten eine Rückkehr nach Italien für das wahrscheinlichste Szenario für den Torhüter:

  • Der überraschende Plan von Milan: Die Führung der Rossoneri prüft ernsthaft die Rückkehr ihres Eigengewächses Donnarumma, da die Zukunft des französischen Torhüters Mike Maignan im Verein ungewiss bleibt;

  • Inter steigt in das Rennen ein: Auch die Nerazzurri von der anderen Seite der Stadt suchen nach einem starken Torhüter und zeigen Interesse an der Personalie Donnarumma;

  • Der Druck von „Manchester City“: Da das Interesse des englischen Vizemeisters, seinen Torhüter zu halten, wächst, wird der Transfer des Italieners im kommenden Sommer voraussichtlich eines der Top-Themen auf dem europäischen Markt;

  • Die Pläne des FC Bayern: Auch der Münchner Rekordmeister beobachtet die Situation um Donnarumma im Hinblick auf eine langfristige Lösung auf der Torhüterposition.

Donnarummas Geschichte bei Milan

„Donnarumma verteidigte von 2015 bis 2021 die Farben der Rossoneri und absolvierte 251 Pflichtspiele. Sein ablösefreier Wechsel zu PSG sorgte bei den Fans für großen Unmut, doch nun könnte die Geschichte neu geschrieben werden.“

Experten sind sich einig: Sollte Milan Maignan verkaufen, wäre die Rückkehr von Donnarumma sowohl sportlich als auch symbolisch ein bedeutender Schachzug für den Verein.

Interessenten für Gianluigi Donnarumma (Tabelle)

Verein

Grund für das Interesse und Status

Milan

Will den ehemaligen Star zurückholen, da die Zukunft von Mike Maignan ungewiss ist

Inter

Plant, die Torwartposition mit einem hochkarätigen italienischen Schlussmann zu verstärken

Manchester City

Übt massiven Druck auf dem Transfermarkt aus, um einen möglichen Deal zu beschleunigen

FC Bayern

Beobachtet die Lage genau, um die Torwartposition im kommenden Sommer zu festigen

Glauben Sie, dass Donnarumma zu den Milan-Fans zurückkehren kann, die ihn einst als „Verräter“ bezeichneten, oder bevorzugt er den Wechsel zu Marescas Manchester City oder zum FC Bayern?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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