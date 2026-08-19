Wann und wo findet das Spiel zwischen Russland und Usbekistan statt?
Nach der Weltmeisterschaft 2026 bereitet sich die usbekische Nationalmannschaft auf ihre nächste große Prüfung auf internationaler Bühne vor. Die Verhandlungen zwischen dem Russischen Fußballverband und dem usbekischen Fußballverband sind in die entscheidende Phase eingetreten — in der Herbst-Länderspielpause sollen die Stars des usbekischen und russischen Fußballs erneut aufeinandertreffen. Welche Details sind zum Spiel bekannt und welche überraschenden Entwicklungen gab es nach der Weltmeisterschaft?
Verhandlungen in der entscheidenden Phase: Wo findet das Spiel statt?
Sport24 berichtet, dass die Fußballverbände der beiden Länder mit der Klärung organisatorischer Fragen begonnen haben.
„Das Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften Russlands und Usbekistans soll am 25. September in Nischni Nowgorod stattfinden. Die Parteien stehen kurz vor einer endgültigen Einigung.“
— Quelle
Das erste historische Duell der beiden Mannschaften im November 2022 im Paxtakor-Stadion in Taschkent endete mit einem 0:0-Unentschieden.
Nationalmannschaften und Spielplan der kommenden Freundschaftsspiele
Datum / Austragungsort
Teilnehmende Mannschaften
Wichtige Fakten und Status
25. September, Nischni Nowgorod
Russland – Usbekistan
Verhandlungen in der entscheidenden Phase; das zweite Duell seit dem Unentschieden von 2022
29. September, Kasan-Arena
Russland – Iran
Duell gegen den WM-2026-Teilnehmer auf Platz 22 der FIFA-Weltrangliste
Ende 2026 (geplant)
Russland – Paraguay
Eine Neuansetzung des 2024 verschobenen Spiels ist geplant
WM-Erfahrung: Shomurodovs weltweit gefeiertes Tor
Die usbekische Nationalmannschaft absolvierte unter dem renommierten italienischen Trainer Fabio Cannavaro ihre historische WM-Premiere und musste sich in einer schwierigen Gruppenphase Kolumbien (1:3), Portugal (0:5) und der DR Kongo (1:3) geschlagen geben.
Dennoch stach Kapitän Eldor Shomurodov, der den russischen Fans durch seine Zeit bei Rostow bestens bekannt ist, besonders hervor:
„Eldor Shomurodovs sehenswertes Tor gegen die DR Kongo wurde von der FIFA offiziell als eines der beiden schönsten Tore der Weltmeisterschaft 2026 ausgezeichnet.“
Das Team von Waleri Karpin soll vier Tage nach dem Spiel gegen Usbekistan, am 29. September, in der Kasan-Arena gegen Iran antreten. Iran blieb bei der WM 2026 ungeschlagen.
Glauben Sie, dass Fabio Cannavaros usbekische Mannschaft Russland in Nischni Nowgorod besiegen kann, oder endet das Spiel erneut unentschieden?
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