Nach der Weltmeisterschaft 2026 bereitet sich die usbekische Nationalmannschaft auf ihre nächste große Prüfung auf internationaler Bühne vor. Die Verhandlungen zwischen dem Russischen Fußballverband und dem usbekischen Fußballverband sind in die entscheidende Phase eingetreten — in der Herbst-Länderspielpause sollen die Stars des usbekischen und russischen Fußballs erneut aufeinandertreffen. Welche Details sind zum Spiel bekannt und welche überraschenden Entwicklungen gab es nach der Weltmeisterschaft?

Verhandlungen in der entscheidenden Phase: Wo findet das Spiel statt?

Sport24 berichtet, dass die Fußballverbände der beiden Länder mit der Klärung organisatorischer Fragen begonnen haben.

„Das Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften Russlands und Usbekistans soll am 25. September in Nischni Nowgorod stattfinden. Die Parteien stehen kurz vor einer endgültigen Einigung.“ — Quelle

Das erste historische Duell der beiden Mannschaften im November 2022 im Paxtakor-Stadion in Taschkent endete mit einem 0:0-Unentschieden.

Nationalmannschaften und Spielplan der kommenden Freundschaftsspiele

Datum / Austragungsort Teilnehmende Mannschaften Wichtige Fakten und Status 25. September, Nischni Nowgorod Russland – Usbekistan Verhandlungen in der entscheidenden Phase; das zweite Duell seit dem Unentschieden von 2022 29. September, Kasan-Arena Russland – Iran Duell gegen den WM-2026-Teilnehmer auf Platz 22 der FIFA-Weltrangliste Ende 2026 (geplant) Russland – Paraguay Eine Neuansetzung des 2024 verschobenen Spiels ist geplant

WM-Erfahrung: Shomurodovs weltweit gefeiertes Tor

Die usbekische Nationalmannschaft absolvierte unter dem renommierten italienischen Trainer Fabio Cannavaro ihre historische WM-Premiere und musste sich in einer schwierigen Gruppenphase Kolumbien (1:3), Portugal (0:5) und der DR Kongo (1:3) geschlagen geben.

Dennoch stach Kapitän Eldor Shomurodov, der den russischen Fans durch seine Zeit bei Rostow bestens bekannt ist, besonders hervor:

„Eldor Shomurodovs sehenswertes Tor gegen die DR Kongo wurde von der FIFA offiziell als eines der beiden schönsten Tore der Weltmeisterschaft 2026 ausgezeichnet.“

Das Team von Waleri Karpin soll vier Tage nach dem Spiel gegen Usbekistan, am 29. September, in der Kasan-Arena gegen Iran antreten. Iran blieb bei der WM 2026 ungeschlagen.

Glauben Sie, dass Fabio Cannavaros usbekische Mannschaft Russland in Nischni Nowgorod besiegen kann, oder endet das Spiel erneut unentschieden?

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