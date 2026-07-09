Nani wendet sich nach schwerer Niederlage an Ronaldo: Es geht nicht nur um das Ergebnis

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Nani wendet sich nach schwerer Niederlage an Ronaldo: Es geht nicht nur um das Ergebnis

Portugal beendete die WM 2026 im Achtelfinale. Nach der 0:1-Niederlage gegen Spanien richtet sich der Fokus erneut auf Cristiano Ronaldo und seine Zukunft in der Nationalmannschaft.

In dieser Situation richtete der ehemalige portugiesische Mittelfeldspieler Nani eine emotionale Botschaft an seinen früheren Teamkollegen.

Ein schwieriges Ende für Portugal

Die portugiesische Nationalmannschaft unterlag Spanien im Achtelfinale der WM 2026 knapp.

Nach diesem Ergebnis schied das Team aus dem Turnier aus. Für Cristiano Ronaldo war diese Niederlage besonders schmerzhaft, da er seit Jahren das Gesicht der portugiesischen Auswahl ist.

Nani erinnert an Ronaldos Vermächtnis

Nani wandte sich über soziale Medien an Ronaldo und betonte dessen Stellenwert für die Nationalmannschaft und den Fußball.

„Dein Vermächtnis in der Nationalmannschaft und im Fußball spricht für sich. Kein Ergebnis kann die Geschichte und die unvergesslichen Momente auslöschen, die du geschaffen hast“, schrieb Nani.

Seiner Meinung nach kann ein einzelnes Spiel oder eine Niederlage nicht schmälern, was Ronaldo für den portugiesischen Fußball geleistet hat.

„Ich weiß, wie viel du für dieses Trikot geopfert hast“

Nani spielte viele Jahre an der Seite von Ronaldo in der Nationalmannschaft. Deshalb betonte er, dass er genau wisse, was das Trikot Portugals für Ronaldo bedeutet.

„Cris, ich hatte das Glück, viele dieser Momente mit dir zu erleben, und ich weiß, wie viel du für dieses Trikot geopfert hast“, sagte er.

Diese Worte zeigen, dass Ronaldos Weg in der Nationalmannschaft nicht nur durch Tore und Rekorde, sondern auch durch Hingabe geprägt ist.

Vertrauen in das Team ausgesprochen

In seiner Botschaft unterstützte Nani nicht nur Ronaldo, sondern die gesamte portugiesische Nationalmannschaft.

„Dieses Team verdient Respekt, Unterstützung und Vertrauen“, schrieb der ehemalige Mittelfeldspieler.

Er betonte, dass jeder Spieler, der Portugal vertritt, diese Verantwortung spürt.

Ein weiterer schwerer Moment für Ronaldo

Cristiano Ronaldo gilt als eine der größten Persönlichkeiten in der Geschichte des portugiesischen Fußballs. Doch nach dem WM-Aus 2026 steht seine Zukunft im Nationalteam natürlich wieder im Mittelpunkt der Diskussionen.

Nanis Botschaft erinnerte daran, dass jahrelange Geschichte, Siege und Hingabe nicht an einem einzigen Ergebnis gemessen werden können.

Cristiano RonaldoPortugalSpanienNani
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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