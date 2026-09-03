Jose Mourinho äußert sich zu Lionel Messi und Julian Alvarez

Real Madrid Cheftrainer Jose Mourinho gab zu, dass die gesamte Fußballwelt nach dem Ende der internationalen Karriere von Lionel Messi dessen Abwesenheit immer spüren wird. Dies berichtete Goal.com. berichtet .

Während der Pressekonferenz vor dem La Liga-Spiel gegen Real Betis lobte der portugiesische Fachmann das unsterbliche Talent des argentinischen Stürmers. Mourinho merkte scherzhaft an, dass er sogar gezwungen wäre, die Major League Soccer zu verfolgen – einen Wettbewerb, den er eigentlich nicht mag –, nur um die Spiele von Lionel Messi zu sehen.

Historische Verbindung und gegenseitiger Respekt

Der gegenseitige Respekt zwischen Mourinho und Messi erstreckt sich über zwei Jahrzehnte. Ihre Wege kreuzten sich erstmals am 16. November 2003. In jenem inoffiziellen Freundschaftsspiel gab ein jugendlicher Messi sein Debüt für den FC Barcelona, während das gegnerische Team von Porto von Jose Mourinho trainiert wurde.

Obwohl Porto das Spiel mit 2:0 gewann und am Ende der Saison die Champions League gewann, markierte dieses Aufeinandertreffen den Beginn des Aufstiegs eines großen Spielers, der das Schicksal einer ganzen Generation prägen sollte.

Die Situation von Julian Alvarez bei Atletico Madrid

Auf der Pressekonferenz wurde auch die Situation von Julian Alvarez bei Atletico Madrid thematisiert, dessen möglicher Wechsel zum FC Barcelona in diesem Transferfenster nicht zustande kam. Der Trainer von Real Madrid wollte nicht zu tief auf dieses Thema eingehen und betonte, dass Atletico-Cheftrainer Diego Simeone die volle Befugnis über die internen Angelegenheiten des Teams habe.

Mourinho betonte die Bedeutung von professioneller Disziplin und der Loyalität eines Spielers gegenüber seinem Verein nach Schließung des Transferfensters.

„Meiner Meinung nach wird er von gestern Abend bis mindestens zum 31. Dezember ein wichtiger Spieler für seinen Verein bleiben“, sagte der erfahrene Trainer über die Aussichten von Alvarez in den kommenden Monaten.

Nach dem Ende des Sommertransferfensters erwartet Mourinho nun, dass sich alle unzufriedenen Spieler oder solche, die wechseln wollten, bis mindestens zur Winterpause voll auf ihre Aufgaben bei ihren aktuellen Vereinen konzentrieren.