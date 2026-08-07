Claudio Tapia, Präsident des argentinischen Fußballverbands, betonte nachdrücklich, dass er Argentiniens Kapitän Lionel Messi nicht zu einer Teilnahme an der Copa América 2028 drängen werde. Während die internationale Zukunft des 39-jährigen Stürmers unter Fans und Experten für hitzige Diskussionen sorgt, überlässt die Verbandsführung die endgültige Entscheidung vollständig dem Spieler. Goal.com berichtet .

Nach Angaben von Goal.com erklärte Claudio Tapia in einem Interview mit TyC Sports, dass Lionel Messi selbst über seine Zukunft entscheiden werde und dafür ausreichend Zeit bekomme. Die internationale Karriere des erfahrenen Spielers nach der Weltmeisterschaft 2026 bleibt vorerst ungewiss, da er es sich zur Gewohnheit gemacht hat, jedes Turnier einzeln zu betrachten.

Führung bei der Weltmeisterschaft und ihre Bedeutung

Messi trat bei der Weltmeisterschaft 2026 als wahrer Anführer Argentiniens auf. Im Verlauf des Turniers erzielte er 8 Tore und gab 4 Vorlagen, wodurch er seine Mannschaft bis ins Finale führte. Obwohl Argentinien das Endspiel durch ein einziges Tor von Ferran Torres knapp mit 0:1 gegen Spanien verlor, wurde die Leistung des Stürmers hoch gelobt.

Tapia würdigte die Aktionen des erfahrenen Spielers auf dem Platz und seine wichtige Rolle in der Kabine. Er hob besonders hervor, dass Messi trotz seines Alters stets eine Säule der Mannschaft gewesen sei. Nach Angaben des Funktionärs wusste vor dem Triumph 2022 niemand genau, ob Messi bei der Weltmeisterschaft 2026 spielen würde. Dennoch zeigte er bei diesem Turnier eine seiner besten Leistungen.

Die Rekorde des legendären Fußballers

Der Kapitän von Inter Miami hat in 21 Jahren mit Argentinien herausragende Erfolge erzielt. Im Trikot der Nationalmannschaft absolvierte er die Rekordzahl von 207 Spielen und erzielte 125 Tore. Zu seinen Titeln zählen außerdem die Copa América 2021 und 2024 sowie der Weltmeistertitel 2022.

Auch wenn das Alter natürliche körperliche Veränderungen mit sich bringt, machen Messis einzigartige Technik und sein Spielverständnis ihn weiterhin zu einem der gefährlichsten Spieler auf dem Platz. Sein Spielstil hat sich im Laufe der Zeit an seine Rolle als erfahrener Fußballer angepasst, doch seine Fähigkeit, in entscheidenden Situationen den Unterschied zu machen, hat er nicht verloren.