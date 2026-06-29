Japan-Trainer spricht mutig vor dem Duell gegen Brasilien

Im Achtelfinale der WM 2026 erwartet Japan eine der härtesten Prüfungen. Hajime Moriyasu räumte ein, dass Brasilien der Favorit ist, betonte jedoch, dass sein Team ebenfalls Chancen hat.

Laut dem japanischen Cheftrainer gibt der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft den Spielern zusätzliche Kraft und Zuversicht.

«Wir werden alles geben»

Hajime Moriyasu erklärte vor dem Spiel, dass seine Mannschaft auf dem Platz bis zum Ende kämpfen werde.

«Unser Team wird im kommenden Spiel alle Kräfte mobilisieren. Wir sind eins, und genau deshalb fühlen wir uns noch stärker», sagte er.

Nach Meinung des Trainers könnten Teamgeist und gegenseitiges Vertrauen einer der Hauptvorteile Japans sein.

Brasilien wird ebenfalls hochmotiviert antreten

Moriyasu erkannte auch die Stärke des Gegners an. Es wird erwartet, dass Brasilien mit großem Druck und Leidenschaft spielen wird, um in die nächste Runde einzuziehen.

«Auch der Gegner wird mit hoher Motivation auf den Platz gehen, da die Brasilianer in die nächste Phase vorstoßen wollen», sagte der japanische Fachmann.

Gleichzeitig zeigte er sich zuversichtlich, dass die Begegnung nicht einseitig verlaufen wird.

«Wir werden unsere eigenen Chancen haben»

Der japanische Cheftrainer glaubt, dass sein Team im Spiel gegen Brasilien Torchancen kreieren kann.

Er merkte an, dass im Achtelfinale jeder kleine Fehler entscheidend sein kann. Deshalb müssen die japanischen Spieler diszipliniert und mutig agieren.

«Wir werden unsere eigenen Chancen haben. Wir erwarten einen scharfen und kompromisslosen Kampf», sagte Moriyasu.

Wann beginnt das Spiel?

Das Duell zwischen den Nationalmannschaften von Brasilien und Japan findet heute, am 29. Juni, statt.

Spiel Datum Taschkent-Zeit Brasilien — Japan 29. Juni 22:00

Das siegende Team zieht ins Viertelfinale der WM 2026 ein, während der Verlierer sich vom Turnier verabschiedet.

Kann Japan eine Sensation schaffen?

Brasilien gilt in Bezug auf Geschichte, Kader und individuelles Können als Favorit. Doch in den Playoffs kann eine einzige Chance, ein Tor oder ein Fehler das Schicksal des gesamten Spiels ändern.

Japan wird versuchen, dem Gegner durch Teamdisziplin und hohes Tempo ernsthafte Probleme zu bereiten.

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